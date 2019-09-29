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      Будем наращивать темпы, – Криклий о цифрах и планах на восстановление Донбасса

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      Криклий рассказал, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры Донбасса
      Криклий рассказал, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры Донбасса / МВС Украины

      Восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень велики. Однако международные организации готовы активно помогать.

      Надо говорить о больших горизонтах, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода".

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      Криклий объяснил, что азовский и восточный регионы являются приоритетными в восстановлении дорог.

      Надо говорить о больших горизонтах. Потому что, например, запорожский мост – это примерно 14-15 миллиардов гривен. А весь дорожный фонд – 74 миллиардов гривен,
      сказал он.

      В то же время он подчеркнул, что Украина ведет переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий добавил, что международные организации готовы помогать очень активно.

      "ЕБРР в этом году рекордно (готов помогать – 24 канал) как раз с теми программами, которые мы будем еще до конца года брать. Рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: более миллиарда долларов или евро. Собственно, двигаемся. И будем только наращивать эти темпы", – министр.

      Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

      Отметим, глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где происходит российско-украинская война. Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Министерство инфраструктуры Деньги Новости политики
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