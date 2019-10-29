Сил полиции достаточно, – Аваков уверяет, что ситуация в Золотом контролируемая

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в связи с тем, что в Золотом началось разведение войск, там работают усиленные гвардейцами патрули Нацполиции.

По словам Авакова, в случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, полиция сможет вовремя отреагировать на возможные провокации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В Министерстве внутренних дел добавили, что на месте функционируют полицейские центры оказания помощи местным жителям.

Что известно о разведении силе средств в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября и продлится минимум 30 суток;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

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Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала