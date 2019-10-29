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      Сил полиции достаточно, – Аваков уверяет, что ситуация в Золотом контролируемая

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      Аваков в Золотом
      Аваков в Золотом / mvs.gov.ua

      Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в связи с тем, что в Золотом началось разведение войск, там работают усиленные гвардейцами патрули Нацполиции.

      По словам Авакова, в случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, полиция сможет вовремя отреагировать на возможные провокации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

      Важно: Старт разведения войск в Золотом: что об этом известно

      В Министерстве внутренних дел добавили, что на месте функционируют полицейские центры оказания помощи местным жителям.

      Что известно о разведении силе средств в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится минимум 30 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      По теме: Разведение войск в Золотом: появилась реакция Кремля


      Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Министерство внутренних дел Ситуация в Золотом Арсен Аваков Нацгвардія
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