Сил поліції достатньо, – Аваков запевняє, що ситуація у Золотому контрольована
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у зв’язку з тим, що у Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.
За словами Авакова, у випадку порушення противником домовленостей про розведення військ, поліція зможе вчасно відреагувати на можливі провокації. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Важливо: Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо
У Міністерстві внутрішніх справ додали, що на місці функціонують поліцейські центри надання допомоги місцевим жителям.
Що відомо про розведення силі засобів у Золотому:
- розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
До теми: Розведення військ у Золотому: з’явилася реакція Кремля
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