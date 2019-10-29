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      Сил поліції достатньо, – Аваков запевняє, що ситуація у Золотому контрольована

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      Аваков у Золотому
      Аваков у Золотому / mvs.gov.ua

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у зв’язку з тим, що у Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.

      За словами Авакова, у випадку порушення противником домовленостей про розведення військ, поліція зможе вчасно відреагувати на можливі провокації. Про це повідомляє пресслужба МВС.

      Важливо: Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо

      У Міністерстві внутрішніх справ додали, що на місці функціонують поліцейські центри надання допомоги місцевим жителям.

      Що відомо про розведення силі засобів у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      До теми: Розведення військ у Золотому: з’явилася реакція Кремля


      Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Ситуація у Золотому Розведення військ Війна на Донбасі Новини політики Міністерство внутрішніх справ Нацгвардія Арсен Аваков
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