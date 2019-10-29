Сил поліції достатньо, – Аваков запевняє, що ситуація у Золотому контрольована

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у зв’язку з тим, що у Золотому почалося розведення військ, там працюють посилені гвардійцями патрулі Нацполіції.

За словами Авакова, у випадку порушення противником домовленостей про розведення військ, поліція зможе вчасно відреагувати на можливі провокації. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Важливо: Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо

У Міністерстві внутрішніх справ додали, що на місці функціонують поліцейські центри надання допомоги місцевим жителям.

Що відомо про розведення силі засобів у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

До теми: Розведення військ у Золотому: з’явилася реакція Кремля



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу