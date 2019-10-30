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      Розведення військ: ОБСЄ зафіксувала обстріли неподалік Петрівського

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      Поблизу Петрівського, де має відбутися розведення, ОБСЄ зафіксувала 7 обстрілів
      Поблизу Петрівського, де має відбутися розведення, ОБСЄ зафіксувала 7 обстрілів / 24 канал

      28 жовтня під час моніторингу спостерігачі ОБСЄ зафіксували щонайменше 7 обстрілів поблизу ділянки розведення військ у районі на Донеччині.

      Як мовиться у звіті ОБСЄ, перебуваючи за 2 кілометри від Петрівського, що розташовується на відстані 41 кілометра на південь від Донецька, спостерігачі почули:

      6 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1 – 1,5 км на південний схід;

      1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1 – 2 км на південь.

      Ще один інцидент! Зривають розведення сил: бойовики біля Петрівського обстріляли безпілотник ОБСЄ

      Крім того, перебуваючи приблизно за 2 кілометри на східно-північний схід від Богданівки (41 кілометр на південний захід від Донецька), спостерігачі чули та бачили 1 вибух від артилерійського снаряда орієнтовно за 3 – 5 кілометрів на північно-північний захід.

      У Спостережній моніторинговій місії ОБСЄ наголосили, що усі зазначені порушення режиму припинення вогню сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 кілометрів від її краю.

      Порушення, Петрівське, Богданівка, розведення сил, Донбас
      Де фіксували порушення спостерігачі ОБСЄ: карта 

      Спостерігачі також повідомили, що не фіксували порушення припинення вогню в районі Золотого.

      О 12:00 29 жовтня у районі Золотого обидві сторони конфлікту розпочали розводити сили та засоби. За словами, української влади, усе це відбувається у межах мінських домовленостей і є суттєвим поштовхом до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

      Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському. Його вже погодилии під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Розведення сил і засобів у Петрівському мало б стартувати через 7 днів повної тиші.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

      що ще відомо про розведення військ на донбасі: 
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил ОБСЄ
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