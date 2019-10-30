Розведення військ: ОБСЄ зафіксувала обстріли неподалік Петрівського

28 жовтня під час моніторингу спостерігачі ОБСЄ зафіксували щонайменше 7 обстрілів поблизу ділянки розведення військ у районі на Донеччині.

Як мовиться у звіті ОБСЄ, перебуваючи за 2 кілометри від Петрівського, що розташовується на відстані 41 кілометра на південь від Донецька, спостерігачі почули:

– 6 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1 – 1,5 км на південний схід;

– 1 постріл зі стрілецької зброї приблизно за 1 – 2 км на південь.

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Крім того, перебуваючи приблизно за 2 кілометри на східно-північний схід від Богданівки (41 кілометр на південний захід від Донецька), спостерігачі чули та бачили 1 вибух від артилерійського снаряда орієнтовно за 3 – 5 кілометрів на північно-північний захід.

У Спостережній моніторинговій місії ОБСЄ наголосили, що усі зазначені порушення режиму припинення вогню сталися за межами ділянки розведення, але в радіусі 5 кілометрів від її краю.



Де фіксували порушення спостерігачі ОБСЄ: карта

Спостерігачі також повідомили, що не фіксували порушення припинення вогню в районі Золотого.

О 12:00 29 жовтня у районі Золотого обидві сторони конфлікту розпочали розводити сили та засоби. За словами, української влади, усе це відбувається у межах мінських домовленостей і є суттєвим поштовхом до зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".

Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському. Його вже погодилии під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Розведення сил і засобів у Петрівському мало б стартувати через 7 днів повної тиші.



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