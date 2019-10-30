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      Разведение войск: ОБСЕ зафиксировала обстрелы неподалеку от Петровского

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      Вблизи Петровского, где должно состояться разведение, ОБСЕ зафиксировала 7 обстрелов
      Вблизи Петровского, где должно состояться разведение, ОБСЕ зафиксировала 7 обстрелов / 24 канал

      28 октября во время мониторинга наблюдатели ОБСЕ зафиксировали не менее 7 обстрелов вблизи участка разведения войск в районе Донецкой области.

      Как говорится в отчете ОБСЕ, находясь в 2 километрах от Петровского, который располагается на расстоянии 41 километра к югу от Донецка, наблюдатели услышали:

      6 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1 – 1,5 км к юго-востоку;

      1 выстрел из стрелкового оружия примерно на 1 – 2 км на юг.

       Еще один инцидент! Срывают разведения сил: боевики возле Петровского обстреляли беспилотник ОБСЕ

      Кроме того, находясь примерно в 2 километрах на восточно-северо-востоку от Богдановки (41 километре к юго-западу от Донецка), наблюдатели слышали и видели 1 взрыв от артиллерийского снаряда ориентировочно в 3 – 5 километрах на северо-северо-запад.

      В Наблюдательном мониторинговой миссии ОБСЕ отметили, что все указанные нарушения режима прекращения огня произошли за пределами участка разведения, но в радиусе 5 километров от его края.

      Порушення, Петрівське, Богданівка, розведення сил, Донбас
      Где фиксировали нарушения наблюдатели ОБСЕ: карта 

      Наблюдатели также сообщили, что не фиксировали нарушения прекращения огня в районе Золотого.

      В 12:00 29 октября в районе Золотого обе стороны конфликта начали разводить силы и средства. По его словам, украинской власти, все это происходит в рамках минских договоренностей и является существенным толчком к встрече лидеров стран "нормандской четверки".

      Следующим этапом должно быть разведения сил в Петровском. Его уже согласовали во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Разведение сил и средств в Петровском должно стартовать через 7 дней полной тишины.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О РАЗВЕДЕНИи ВОЙСК НА ДОНБАССЕ:
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Разведение войск Операция Объединенных сил ОБСЕ
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