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      Бутусов объяснил, почему России выгодно разведение войск возле Золотого

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      Россия не планирует возвращать контроль над Донбассом
      Россия не планирует возвращать контроль над Донбассом / 24 канал

      России не хватает сил для ведения войны в Донбассе, но она не хочет терять там контроля - рассказал в комментарии 24 канала главный редактор издания "Цензор.НЕТ" и военный эксперт Юрий Бутусов.

      Разведение войск предусматривает только прекращении огня. О возвращении контроля Украины над этой территорией пока речь не идет, говорит журналист. Усилия Президента Украины направлены на то, чтобы остановить любые боевые действия – установить мир, чтобы никто больше не погибал. Но у России – другие планы.

      Читайте также: Что предусматривает разведение войск на Донбассе – карта

      Россия же планирует оставить контроль над Донбассом и надеется на молчаливое согласие на это украинской стороны,
      – сказал Бутусов.

      Поэтому, по его мнению, не стоит питать надежду на то, что после прекращения боевых действий Украина быстро вернет контроль над этой территорией.

      По сути там будет действовать военная администрация, которая не будет предусматривать реинтеграционные процессы. Донбасс в таком случае ждет судьба Приднестровья или Абхазии,
      – считает Бутусов.

      России, по его мнению, тоже выгодно разведение сил, потому что не хватает солдат для ведения войны.

      Они несут большие потери, но и не хотят терять контроль над Донбассом. Им нужен контролируемый плацдарм на территории Украины. Это скорее будет замороженных конфликт, который в любой момент может перейти в активную фазу,
      – подытожил Бутусов.

      Что известно о разведении сил в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится не менее 30 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются

      Заметим, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошел демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск
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