Бутусов пояснив, чому Росії вигідне розведення військ біля Золотого

Росії не вистачає сил для ведення війни на Донбасі, але вона не хоче втрачати там контролю – розповів в коментарі 24 каналу головний редактор видання "Цензор.НЕТ" і військовий експерт Юрій Бутусов.

Розведення військ передбачає лише припинення вогню. Про повернення контролю України над цією територією наразі мова не йде, каже журналіст. Зусилля Президента України направлені на те, щоб зупинити будь-які бойові дії – встановити мир, аби ніхто більше не гинув. Але у Росії – інші плани.

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Росія ж планує залишити контроль над Донбасом й сподівається на мовчазну згоду на це української сторони,

– сказав Бутусов.

Тому, на його думку, не варто плекати надію на те, що після припинення бойових дій Україна швидко поверне контроль над цією територією.

По-суті там діятиме військова адміністрація, яка не передбачатиме реінтеграційні процеси. Донбас у такому разі чекає доля Придністров’я чи Абхазії,

– вважає Бутусов.

Росії, на його думку, теж вигідне розведення сил, бо не вистачає солдатів для ведення війни.

Вони несуть великі втрати, але й не хочуть втрачати контроль над Донбасом. Їм потрібен контрольований плацдарм на території України. Це скоріше буде замороженний конфлікт, який у будь-який момент може відновитись в активну фазу,

– підсумував Бутусов.

Що відомо про розведення сил і засобів у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.