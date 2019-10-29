У команды Зеленского нет никаких дальних шагов по Донбассу, – военный эксперт

Владимир Зеленский ранее заявил о разведении войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Сам процесс разведения начался 29 октября. Однако эксперты отмечают, что у команды Зеленского нет дальних шагов, только "близкие" задачи.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Сурков в прямом эфире 24 канала.

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Он заверил, что не считает, что разведение войск с украинской стороны приведет к занятию боевиками более выгодных позиций.

"Дело в том, что у нас сейчас общество поляризовано двумя вертикальными реальностями. В первой – действующая власть, которая рассказывает, что она хочет мира и прекратить стрельбу на Донбассе. А второе – почти каждое движение наших войск и каждое решение воспринимается как измена или что-то ужасное", – сказал Сурков.

Он отметил, что полгода назад такая же ситуация прошла бы незамеченной, а сейчас она просто объявляется капитуляцией.

На мой взгляд, там задача более близкая. Я не вижу у новой команды Зеленского никаких дальних шагов. Ведь, кто уже знает, Золотое – это давно подготовленный контрольный пункт въезда-выезда, который со стороны сепаратистов так и не был запущен. И поскольку там единственная дорога через мост, который заходит на нашу территорию, то этот пункт начнет работать,

– заявил эксперт.

Сурков считает, что такими жестокими по разведению войск действиями Зеленский и его команда хочет добиться запуска этого контрольного пункта и на этом продолжить свои дальнейшие пиар-технологии.

Что известно о разведении войск в Золотом:

началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 дня;

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

Заметим, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате был проведен демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.



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