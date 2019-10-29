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      У команды Зеленского нет никаких дальних шагов по Донбассу, – военный эксперт

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      У команды Зеленского нет никаких дальних шагов по Донбассу, - военный эксперт
      У команды Зеленского нет никаких дальних шагов по Донбассу, - военный эксперт / Getty Images

      Владимир Зеленский ранее заявил о разведении войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области. Сам процесс разведения начался 29 октября. Однако эксперты отмечают, что у команды Зеленского нет дальних шагов, только "близкие" задачи.

      Такое мнение высказал военный эксперт Александр Сурков в прямом эфире 24 канала.

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      Он заверил, что не считает, что разведение войск с украинской стороны приведет к занятию боевиками более выгодных позиций.

      "Дело в том, что у нас сейчас общество поляризовано двумя вертикальными реальностями. В первой – действующая власть, которая рассказывает, что она хочет мира и прекратить стрельбу на Донбассе. А второе – почти каждое движение наших войск и каждое решение воспринимается как измена или что-то ужасное", – сказал Сурков.

      Он отметил, что полгода назад такая же ситуация прошла бы незамеченной, а сейчас она просто объявляется капитуляцией.

      На мой взгляд, там задача более близкая. Я не вижу у новой команды Зеленского никаких дальних шагов. Ведь, кто уже знает, Золотое – это давно подготовленный контрольный пункт въезда-выезда, который со стороны сепаратистов так и не был запущен. И поскольку там единственная дорога через мост, который заходит на нашу территорию, то этот пункт начнет работать,
      – заявил эксперт.

      Сурков считает, что такими жестокими по разведению войск действиями Зеленский и его команда хочет добиться запуска этого контрольного пункта и на этом продолжить свои дальнейшие пиар-технологии.

      Что известно о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 дня;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      Заметим, что 30 июня завершилось разведения сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате был проведен демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Разведение войск Новости политики Владимир Зеленский
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