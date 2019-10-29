У команди Зеленського немає ніяких далеких кроків щодо Донбасі, – військовий експерт
Володимир Зеленський раніше заявив про розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області. Сам процес розведення розпочався 29 жовтня. Проте експерти зазначають, що в команді Зеленського немає далеких кроків, лише "близькі" завдання.
Таку думку висловив військовий експерт Олександр Сурков у прямому ефірі 24 каналу.
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Він запевнив, що не вважає, що розведення військ з української стороним призведе до зайняття бойовиками більш вигідних позицій.
"Справа в тому, що у нас зараз суспільство поляризоване двома вертикальними реальностями. В першій – діюча влада, яка розповідає, що вона хоче миру та припинити стрілянину на Донбасі. А друге – майже кожен рух наших військ та кожне рішення сприймається як зрада чи щось жахливе", – сказав Сурков.
Він наголосив, що півроку тому така ж ситуація пройшло б непоміченою, а зараз вона просто оголошується капітуляцією.
На мій погляд, там завдання більш близьке. Я не бачу в нової команди Зеленського ніяких далеких кроків. Адже, хто вже знає, Золоте – це давно підготовлений контрольний пункт в’їзду-виїзду, який з боку сепаратистів так і не був запущений. І оскільки там єдина дорога через міст, який заходить на нашу територію, то цей пункт почне працювати,
– заявив експерт.
Сурков вважає, що такими жорстокими щодо розведення військ діями Зеленський і його команда хоче досягти запуску цього контрольного пункту і на цьому зробити свої подальші піар-технології.
Що відомо про розведення військ у Золотому:
- розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 дні;
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.
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