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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      У команди Зеленського немає ніяких далеких кроків щодо Донбасі, – військовий експерт

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      У команди Зеленського немає ніяких далеких кроків щодо Донбасі, – військовий експерт
      У команди Зеленського немає ніяких далеких кроків щодо Донбасі, – військовий експерт / Getty Images

      Володимир Зеленський раніше заявив про розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області. Сам процес розведення розпочався 29 жовтня. Проте експерти зазначають, що в команді Зеленського немає далеких кроків, лише "близькі" завдання.

      Таку думку висловив військовий експерт Олександр Сурков у прямому ефірі 24 каналу.

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      Він запевнив, що не вважає, що розведення військ з української стороним призведе до зайняття бойовиками більш вигідних позицій.

      "Справа в тому, що у нас зараз суспільство поляризоване двома вертикальними реальностями. В першій – діюча влада, яка розповідає, що вона хоче миру та припинити стрілянину на Донбасі. А друге – майже кожен рух наших військ та кожне рішення сприймається як зрада чи щось жахливе", – сказав Сурков.

      Він наголосив, що півроку тому така ж ситуація пройшло б непоміченою, а зараз вона просто оголошується капітуляцією.

      На мій погляд, там завдання більш близьке. Я не бачу в нової команди Зеленського ніяких далеких кроків. Адже, хто вже знає, Золоте – це давно підготовлений контрольний пункт в’їзду-виїзду, який з боку сепаратистів так і не був запущений. І оскільки там єдина дорога через міст, який заходить на нашу територію, то цей пункт почне працювати,
      – заявив експерт.

      Сурков вважає, що такими жорстокими щодо розведення військ діями Зеленський і його команда хоче досягти запуску цього контрольного пункту і на цьому зробити свої подальші піар-технології.

      Що відомо про розведення військ у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 дні;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Розведення військ Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Зеленський
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