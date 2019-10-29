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      Під Офісом Президента відбувається акція проти розведення військ: онлайн-трансляція

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      Розведення військ
      Розведення військ / 24 канал

      Під Офісом Президента на Банковій активісти "Руху опору капітуляції" проводять акцію "Ні кроку назад!". Вони протестують проти розведення військ у Золотому-4 на Луганщині.

      Анонс події вони опублікували напередодні у фейсбуці. Організатори зазначили, що захід відбуватиметься без політичних прапорів.

      Важливо! Старт розведення військ у Золотому: що про це відомо

      Акцією протесту вони хочуть донести дві думки до влади:

      1. Українське суспільство не підтримує розведення військ, яке все більше виглядає як відступ, без об’єктивних на те причин;
      2. Рух опору капітуляції попереджає владу, що не можна ігнорувати думку більшості українських громадян та діяти всупереч національним інтересам.

      "Ми прийдемо сьогодні о 19:00 до Офісу президента України наголосити на тому, що українське суспільство не підтримує "розведення" військ, яке все більше виглядає, як відступ, без об’єктивних на те причин". – написали у пості організатори.

      Близько 19:00 біля Офісу Президента уже зібралися декілька десятків людей. Вони скандують "Ні капітуляції", "Ганьба" та "Слава Україні".

      офіс президента акція протесту ні кроку назад
      Під ОПУ відбувається акція протесту/ Фото: 24 канал

      ні кроку назад київ опу акція протест розведення сил
      Під ОПУ розклали декілька наметів/ Фото: 24 канал

      київ ні кроку назад протест розведення військ
      Учасники акції протесту у Києві/ Фото: 24 канал

      київ опу протести розведення сил
      Намети біля ОПУ/ Фото: 24 канал

      Акція "Ні кроку назад!" під Офісом Президентом: дивіться онлайн 24 каналу

      Варто зазначити, що розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі. Внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      Що відомо про розведення військ у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      Важливо: У Мінську погодили розведення сил в Петрівському

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк, Андрій Костюк
      Теги: Війна на Донбасі Розведення військ Новини України Протести Офіс Президента
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