Под офисом Президента проводят акцию против разведения войск: онлайн-трансляция

Под Офисом Президента на Банковой активисты "Движения сопротивления капитуляции" проводят акцию "Ни шагу назад!". Они протестуют против разведения войск в Золотом-4 на Луганщине.

Анонс события они опибликовали накануне в Фейсбуке. Организаторы отметили, что мероприятие пройдет без политических флагов.

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Акцией протеста они хотят донести два мнения до власти:

Украинское общество не поддерживает разведение войск, которое все больше выглядит как отступление, без объективных на то причин; Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам.

"Мы придем сегодня в 19:00 к Офису президента Украины подчеркнуть, что украинское общество не поддерживает "разведения" войск, которое все больше выглядит, как отступление, без объективных на то причин". – написали в посте организаторы.

Акция "Ни шагу назад!" под Офисом Президентом: смотрите онлайн 24 канала



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Стоит отметить, что разведение сил в Золотом и Петровском – одно из условий для проведения саммита в нормандском формате. Вследствие разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

1 октября Владимир Зеленский объявил о договоренности по разведению войск в районе Петровского и Золотого. Мероприятия должны были начаться 7 октября, однако этого не произошло – боевики нарушили договоренности о прекращении огня. У Путина же традиционно сделали виноватым в срыве разведения Украину.

15 октября заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк заявил, что вопрос разведения сил в Золотом украинская власть отложила. Причиной стало именно отсутствие устойчивого прекращения обстрелов со стороны боевиков.