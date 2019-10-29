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      Под офисом Президента проводят акцию против разведения войск: онлайн-трансляция

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      Акция против разведения войск
      Акция против разведения войск / 24 канал

      Под Офисом Президента на Банковой активисты "Движения сопротивления капитуляции" проводят акцию "Ни шагу назад!". Они протестуют против разведения войск в Золотом-4 на Луганщине.

      Анонс события они опибликовали накануне в Фейсбуке. Организаторы отметили, что мероприятие пройдет без политических флагов.

      Важно! Старт разведения войск в Золотом: что об этом известно

      Акцией протеста они хотят донести два мнения до власти:

      1. Украинское общество не поддерживает разведение войск, которое все больше выглядит как отступление, без объективных на то причин;
      2. Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам.

      "Мы придем сегодня в 19:00 к Офису президента Украины подчеркнуть, что украинское общество не поддерживает "разведения" войск, которое все больше выглядит, как отступление, без объективных на то причин". – написали в посте организаторы.

      Акция "Ни шагу назад!" под Офисом Президентом: смотрите онлайн 24 канала

      розведення військ золоте
      Как может выглядеть ситуация на Донбассе после разведения / Инфографика 24 канала

      Стоит отметить, что разведение сил в Золотом и Петровском – одно из условий для проведения саммита в нормандском формате. Вследствие разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      1 октября Владимир Зеленский объявил о договоренности по разведению войск в районе Петровского и Золотого. Мероприятия должны были начаться 7 октября, однако этого не произошло – боевики нарушили договоренности о прекращении огня. У Путина же традиционно сделали виноватым в срыве разведения Украину.

      15 октября заместитель главы Офиса Президента Юрий Костюк заявил, что вопрос разведения сил в Золотом украинская власть отложила. Причиной стало именно отсутствие устойчивого прекращения обстрелов со стороны боевиков.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Протесты Новости Украины Разведение войск Война на Донбассе Офіс Президента
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