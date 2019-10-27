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      Срывают разведение сил: боевики возле Петровского обстреляли беспилотник ОБСЕ

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      Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ
      Оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ / Укринформ

      Петровское – село на Донетчине, где так же, как и в Золотом, должно состояться разведение войск и средств. Именно над ним 26 октября пророссийские оккупанты расстреляли дрон международных наблюдателей.

      Кстати, ранее разведка сообщала о том, что враг активно перемещает и маскирует на передовой свою бронетехнику. Беспилотник оккупанты обстреляли из стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

      Читайте также: Боевики на Донбассе совершили более 20 обстрелов: где было горячее всего

      Вчера в районе населенного пункта Петровское, со стороны незаконных вооруженных формирований РФ, обстреляли беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА – его посадили. Дрон повреждений не получил,
      – говорится в сообщении.

      В ООС отмечают: боевики регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам миссии.

      Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружение представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностями, и других нарушений,
      – убеждены в штабе ООС.

      При этом, боевики часто пытаются обвинить в собственных действиях украинскую сторону.

      Разведение войск на Донбассе: что об этом известно?

      • Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске еще 1 октября стороны договорились о разведении войск на Донбассе. Якобы только после этого может состояться встреча лидеров "нормандской четверки".
      • Так, разведение должно было стартовать 7 октября, однако этого так и не произошло, потому что пророссийские боевики все время ведут обстрелы украинских позиций.
      • Разведение сил возможно лишь при условии режима тишины в течение 7-ми дней.
      • Впрочем, в Украине часть граждан остается недовольной договоренностями, достигнутыми в Минске.
      • В частности, группа добровольцев, ветеранов АТО, волонтеров в октябре поехали в Золотое (одна из позиций, где должны быть разведены войска) и заявили что будут защищать мирное население поселка и не допустят отступления украинцев с этой позиции.

      разведение сил на Донбассе
      Разведение сил на Донбассе/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Пророссийские боевики Разведение войск
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