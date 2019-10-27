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      Зривають розведення сил: бойовики біля Петрівського обстріляли безпілотник ОБСЄ

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      Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ
      Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ / Укрінформ

      Петрівське – село на Донеччині, де так само, як і в Золотому, має відбутися розведення військ і засобів. Саме над ним 26 жовтня проросійські окупанти розстріляли дрон міжнародних спостерігачів.

      До речі, раніше розвідка повідомляла про те, що ворог активно переміщує та маскує на передовій свою бронетехніку. Безпілотник окупанти обстріляли зі стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

      Читайте також: Бойовики на Донбасі здійснили понад 20 обстрілів: де було найгарячіше

      Вчора в районі населеного пункту Петрівське, зі сторони незаконних збройних формувань РФ, обстріляли безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ. У зв’язку із загрозою втрати БПЛА – його посадили. Дрон пошкоджень не зазнав,
      – мовиться у повідомленні.

      В ООС наголошують: бойовики регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії.

      Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого мінськими домовленостями, та інших порушень,
      – переконані в штабі ООС.

      При цьому, бойовики часто намагаються звинуватити у власних діях українську сторону.

      Розведення військ на Донбасі: що про це відомо?

      • Під час зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську ще 1 жовтня сторони домовилися про розведення військ на Донбасі. Начебто лише після цього може відбутися зустріч лідерів "нормандської четвірки".
      • Так, розведення мало стартувати 7 жовтня, втім, цього так і не сталось, бо проросійські бойовики увесь час ведуть обстріл українських позицій.
      • Розведення сил можливе лише за умови режиму тиші впродовж 7-ми днів.
      • Втім, в Україні частина громадян залишається не вдоволена домовленостями, досягнутими у Мінську.
      • Зокрема, група добровольців, ветеранів АТО, волонтерів у жовтні поїхали у Золоте (одна з позицій, де мають бути розведені війська) та заявили, що захищатимуть мирне населення селища і не допускатимуть відступу українців з цієї позиції.

      розведення сил та військ на Донбасі
      Розведення сил на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Проросійські бойовики ОБСЄ
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