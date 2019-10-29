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      Без разведения войск не будет реинтеграции Донбасса, – эксперт

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      Разведение войск на Донбассе не решит все проблемы региона
      Разведение войск на Донбассе не решит все проблемы региона / 24 канал

      Прекращение огня позволит начать процесс нормализации ситуации на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Но не стоит ждать скорую реинтеграцию этих территорий. Об этом рассказал в комментарии 24 каналу директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

      "Золотое и Петровское – это первые символические точки, с которых может начаться отвод войск по всей линии соприкосновения. Об этом договаривались еще в 2016 году. По этому плану, дальше будет еще четыре места разведения сил. Если все будет хорошо, после этого разведение войск будет происходить по всей линии фронта", – сказал Сунугуровский.

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      Однако эксперт отметил, что разведение войск не предусматривает деоккупацию Донбасса и реинтеграцию территории в украинское общество.

      "Прекращение огня – это только первый шаг, который даст возможность проводить хоть какие-то меры – переговоры и осуществления мирных планов. Без этого невозможен вывод вооруженных формирований, восстановление контроля над границей, разминирование и инвентаризация имущества на этой территории и проведение там выборов", – сказал Сунгуровский.

      Что известно о разведении сил и средств в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября та продлится не менее 30 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящихся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      Между тем в Минске согласовали разведение сил в Петровском. Оно должно начаться при условии 7-дневного режима тишины.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Разведение войск Война на Донбассе Ситуация в Золотом
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