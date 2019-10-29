20:16
29 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін забирає у росіян наркотик. Егор Крід став сатаністом
      Вєсті Кремля
      21:31, 28 жовтня
      Вєсті.UA: Чого Коломойський навчив Зеленського. Як Луценко і Гройсман у політику повертатимуться
      Вєсті.UA
      20:14, 28 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Без розведення військ не буде реінтеграції Донбасу, – експерт

      391 Читать новость на русском
      Розведення військ на Донбасі не вирішить усі проблеми регіону
      Розведення військ на Донбасі не вирішить усі проблеми регіону / 24 канал

      Припинення вогню дозволить розпочати процес нормалізації ситуації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Але не варто чекати на швидку реінтеграцію цих територій. Про це розповів у коментарі 24 каналу директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

      "Золоте й Петровське – це перші символічні точки, з яких може розпочатися відведення військ по всій лінії зіткнення. Про це домовлялись ще у 2016 році. За цим планом, далі буде ще чотири місця розведення сил. Якщо все буде добре, після цього розведення військ буде відбуватися по всій лінії фронту" – сказав Сунугуровський.

      Читайте також: Що передбачає розведення військ на Донбасі – карта

      Проте експерт наголосив, що розведення військ не передбачає деокупацію Донбасу й реінтеграцію території в українське суспільство.

      "Припинення вогню – це лише перший крок, який дасть можливість проводити хоч якісь міри – переговори й здійснення мирних планів. Без цього неможливий вивід озброєних формувань, відновлення контролю над кордоном, розмінування й інвентаризація майна на цій території та проведення там виборів", – сказав Сунгуровський.

      Що відомо про розведення сил і засобів у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються. 

      Тим часом у Мінську погодили розведення сил в Петрівському. Воно має розпочатись за умови 7-денного режиму тиші.

      blog_ava
      212-кілограмовий боєць дебютував в MMA з ефектного нокауту за 20 секунд: відео
      сьогодні
      6646
      Теги: Війна на Донбасі Розведення військ Новини України Новини політики Ситуація у Золотому
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      сьогодні , 20:01 Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт
      Євгенія Мазур 142
      Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      сьогодні , 19:00 Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      Блог Медіа 608
      В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      сьогодні , 17:01 В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      Злой Одессит 2035
      Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського
      сьогодні , 16:43 Свідомо очорнюють, – Яременко про "терористів" з "Азову" і "російського президента" Зеленського
      Інна Жолобович 1463
      Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
      сьогодні , 15:30 Як Усик готувався до дебюту у суперважкій вазі, – ексклюзивне інтерв'ю з тренером боксера
      Станіслав Безушко 629
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук