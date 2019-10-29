Без розведення військ не буде реінтеграції Донбасу, – експерт

Припинення вогню дозволить розпочати процес нормалізації ситуації на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Але не варто чекати на швидку реінтеграцію цих територій. Про це розповів у коментарі 24 каналу директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Золоте й Петровське – це перші символічні точки, з яких може розпочатися відведення військ по всій лінії зіткнення. Про це домовлялись ще у 2016 році. За цим планом, далі буде ще чотири місця розведення сил. Якщо все буде добре, після цього розведення військ буде відбуватися по всій лінії фронту" – сказав Сунугуровський.

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Проте експерт наголосив, що розведення військ не передбачає деокупацію Донбасу й реінтеграцію території в українське суспільство.

"Припинення вогню – це лише перший крок, який дасть можливість проводити хоч якісь міри – переговори й здійснення мирних планів. Без цього неможливий вивід озброєних формувань, відновлення контролю над кордоном, розмінування й інвентаризація майна на цій території та проведення там виборів", – сказав Сунгуровський.

Що відомо про розведення сил і засобів у Золотому:

розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме щонайменше 30 діб;

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

Тим часом у Мінську погодили розведення сил в Петрівському. Воно має розпочатись за умови 7-денного режиму тиші.