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      На Донбассе ввели режим "желтый": что это означает

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      На Донбассе ввели режим "желтый"
      На Донбассе ввели режим "желтый" / mil.gov.ua

      В районе проведения операции Объединенных сил ввели режим "желтый". Военные и правоохранители имеют на этот период специальные полномочия.

      Отныне люди, которые находятся в зоне ООС должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, сообщили в пресс-штабе ООС. При этом военные и полицейские могут осматривать личные вещи и авто лиц в зоне ООС.

      Обратите внимание: Как разводит войска возле Золотого Украина и оккупанты: видео, фото

      Военнослужащие и правоохранители имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия:

      – применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению ООС;

      – проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;

      – осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;

      – входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;

      – использовать с служебной цеью средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

      Читайте также: Почему в Золотом начали разводить силы без 7-дневного режима тишины: объяснение ООС

      При определенных условиях обстановки также разрешается:

      – временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с этих участков, отбуксировать транспортные средства;

      – использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.

      Важно: Старт разведения в Золотом: накануне боевики обстреляли жилые дома – фото

      Для лиц не привлеченных в Объединенные силы установлены такие ограничения:

      – въезд (выезд) в район проведения операции;

      – получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

      – допущение представителей органов государственной власти;

      – хранение, использование и перемещения зарегистрированного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, холодного оружия, наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

      – осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино - и фотосъемок;

      – использование в транспортных средствах радиостанций;

      – проведение туристических экскурсий и походов, рыболовства и охоты;

      – посещение лесных массивов, отдельных районов местности;

      – перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

      – ограничение движения транспортных средств объездными путями;

      – выполнение мероприятий по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах.

      Заметим, что в пресс-штабе не уточнили, сколько продлится режим "желтый".

       К теме: В Минске согласовали разведение сил в Петровском

      Что известно о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      Заметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

      розведення сил на донбасі
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Украина – Россия Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Разведение войск Война на Донбассе
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