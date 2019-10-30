На Донбассе ввели режим "желтый": что это означает
В районе проведения операции Объединенных сил ввели режим "желтый". Военные и правоохранители имеют на этот период специальные полномочия.
Отныне люди, которые находятся в зоне ООС должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, сообщили в пресс-штабе ООС. При этом военные и полицейские могут осматривать личные вещи и авто лиц в зоне ООС.
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Военнослужащие и правоохранители имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия:
– применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства в отношении лиц, совершивших или совершающих правонарушения или иные действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению ООС;
– проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности;
– осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся;
– входить (проникать) в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам, на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
– использовать с служебной цеью средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).
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При определенных условиях обстановки также разрешается:
– временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с этих участков, отбуксировать транспортные средства;
– использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.
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Для лиц не привлеченных в Объединенные силы установлены такие ограничения:
– въезд (выезд) в район проведения операции;
– получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
– допущение представителей органов государственной власти;
– хранение, использование и перемещения зарегистрированного огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, холодного оружия, наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;
– осуществление полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино - и фотосъемок;
– использование в транспортных средствах радиостанций;
– проведение туристических экскурсий и походов, рыболовства и охоты;
– посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
– перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;
– ограничение движения транспортных средств объездными путями;
– выполнение мероприятий по обеспечению публичной безопасности и порядка на улицах.
Заметим, что в пресс-штабе не уточнили, сколько продлится режим "желтый".
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Что известно о разведении войск в Золотом:
- началось оно в 12:00 29 октября и продлится 3 суток;
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.
Заметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
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