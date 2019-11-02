Почему Зеленский и Путин должны скорее встретиться: мнение эксперта

Чем быстрее встретятся Зеленский и Путин, тем лучше. Президент Украины, в отличие от Порошенко хочет делать конкретные шаги по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе. Но нужно понять один важный момент.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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С Путиным невозможно договариваться. Россия – государство, где договоренности работают до того момента, когда кто-то может их гарантировать. В нашем случае – кто-то извне. Но у нас нет ядерного оружия, оружия для сдерживания, которое бы гарантировало нам, что Путин не будет продолжать войну. Мы не члены НАТО и ЕС. Поэтому все гарантии – "филькина грамота",

– подчеркивает Александр Хара.

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По убеждению дипломата, встреча Зеленского и Путина, которая должна состояться в рамках нормандского формата, не будет результативной. С одной стороны, у Зеленского не так много пространства для маневра и компромиссов с Россией. С другой, аппетиты России растут. Путин чувствует, что сейчас ситуация на международной арене более благоприятная.

Слишком завышенные ультиматумы со стороны Кремля не изменились за пять лет войны. Нет причин, почему Путин сейчас что-то будет менять. Хотя есть позитивы со стороны президента Зеленского – обмен пленными, снижение интенсивности обстрелов в пунктах разведения войск. Но нет возможностей для быстрого возвращения Донбасса и Крыма на приемлемых для нас условиях,

– считает Хара.

Нормандский формат – формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. Потом Путин отказывался от участия.

Что известно о встрече нормандской четверки?Встреча Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должна пройти в Париже. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что саммит в нормандском формате состоится в ноябре 2019 года. Конкретную дату лидеры должны выбрать уже вскоре. В целом об этой предстоящей встрече "нормандской четверки" говорят уже несколько месяцев. Однако, саммит до сих пор не состоялся из-за разных позиций сторон.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что подготовка к саммиту нормандской четверки происходит примерно по графику. Если же переговоры не дадут результата, то Украина будет привлекать и международную помощь. Пристайко пояснил, что есть техническая невозможность со стороны России принять участие в согласованное время. Французские и немецкие партнеры предлагают новые даты.