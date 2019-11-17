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      В России настаивают: особый статус Донбасса – краеугольный камень переговоров в любом формате

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      Путин через своего пресс-секретаря продолжает транслировать условия встречи с Зеленским / vm.ru

      Организация саммита в нормандском формате, который якобы согласовали на 9 декабря, от украинского закона об особом статусе Донбасса не зависит. Однако именно этот вопрос – краеугольный в переговорах, ведь Киев отказывается идти на прямой контакт с "ДНР" и "ЛНР".

      Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире российского телеканала "Россия-1" 17 ноября. Так он отвечал на вопрос, могут ли произойти переговоры в нормандском формате до того, как в Украине определятся с законом "Об особом статусе Донбасса".

      Читайте также: Встреча в нормандском формате пройдет 9 мая в Париже

      По его словам, встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция и Германия) непосредственно не связана с принятием или отклонением украинского закона об особом статусе Донбасса. Но этот вопрос – краеугольный.

      Безусловно, все рассчитывают, что украинская сторона понимает, как будет себя дальше вести. И, собственно, что Украина дальше будет делать с этим законом. Этот закон, конечно, же краеугольный,
      – рассказал пресс-секретарь Путина.

      При этом Песков отметил, что в РФ не знают, мол, каким этот закон должен быть, но точно знают, что его "нужно согласовать с ДНР и ЛНР". И это при том, что "Киев до сих пор исключает прямые контакты" с оккупационными администрациями Донецка и Луганска.

      "Как они будут согласовывать, в каком формате... То есть, появляется больше знаков вопроса", – сказал Песков.

      В этот же день, 17 ноября, у Путина не подтвердили дату встречи нормандского формата, которую уже казалось, согласовали окончательно. Подробнее – в материале 24 канала.

      Зачем нужен нормандский саммит?Владимир Зеленский давно настаивает на встрече в нормандском формате, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. Украина выполнила необходимые для этого предпосылки – разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      Однако Россия затягивала (и продолжает это делать) согласование даже даты встреч, постоянно подчеркивая, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

      Саммит нужен, чтобы в присутствии Германии и Франции Украина и РФ смогли обсудить:

      – Разведение войск в Станице Луганской.
      – Обмен пленными.
      – Подтверждение текста формулы Штайнмайера.
      – Отвод войск в Золотом и Петровском.
      – Вопрос Крыма.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Оккупированные территории Нормандский формат Украина – Россия Новости России Новости политики
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