В России настаивают: особый статус Донбасса – краеугольный камень переговоров в любом формате

Организация саммита в нормандском формате, который якобы согласовали на 9 декабря, от украинского закона об особом статусе Донбасса не зависит. Однако именно этот вопрос – краеугольный в переговорах, ведь Киев отказывается идти на прямой контакт с "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире российского телеканала "Россия-1" 17 ноября. Так он отвечал на вопрос, могут ли произойти переговоры в нормандском формате до того, как в Украине определятся с законом "Об особом статусе Донбасса".

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По его словам, встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция и Германия) непосредственно не связана с принятием или отклонением украинского закона об особом статусе Донбасса. Но этот вопрос – краеугольный.

Безусловно, все рассчитывают, что украинская сторона понимает, как будет себя дальше вести. И, собственно, что Украина дальше будет делать с этим законом. Этот закон, конечно, же краеугольный,

– рассказал пресс-секретарь Путина.

При этом Песков отметил, что в РФ не знают, мол, каким этот закон должен быть, но точно знают, что его "нужно согласовать с ДНР и ЛНР". И это при том, что "Киев до сих пор исключает прямые контакты" с оккупационными администрациями Донецка и Луганска.

"Как они будут согласовывать, в каком формате... То есть, появляется больше знаков вопроса", – сказал Песков.

В этот же день, 17 ноября, у Путина не подтвердили дату встречи нормандского формата, которую уже казалось, согласовали окончательно. Подробнее – в материале 24 канала.

Зачем нужен нормандский саммит?Владимир Зеленский давно настаивает на встрече в нормандском формате, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе. Украина выполнила необходимые для этого предпосылки – разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.



Однако Россия затягивала (и продолжает это делать) согласование даже даты встреч, постоянно подчеркивая, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".



Саммит нужен, чтобы в присутствии Германии и Франции Украина и РФ смогли обсудить:



– Разведение войск в Станице Луганской.

– Обмен пленными.

– Подтверждение текста формулы Штайнмайера.

– Отвод войск в Золотом и Петровском.

– Вопрос Крыма.