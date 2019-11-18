Что Путин будет требовать на нормандском саммите: прогноз эксперта

Владимир Путин согласился на переговоры в нормандском формате, потому что ему выгодно закрыть вопрос конфликта на Донбассе, однако на своих условиях.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил международный эксперт Николай Капитоненко, и добавил, что президент РФ хочет после этого перейти к обсуждению следующих вопросов на повестке дня европейской и внешней политики.

К слову: Россия подтвердила дату саммита в нормандском формате

"Но вопрос в том, будет ли решение конфликта ближе к нашим интересам или к российским. Для того, чтобы выяснить, кто будет победителем, нужна встреча. Нужно продолжать процесс, потому что нормандская встреча станет не последним пунктом назначения в диалоге между двумя странами. Процесс продолжится, это будет важный промежуточный этап. Важный, в частности из-за того, что он позволит выяснить интересы России", – пояснил эксперт.

По его словам, двусторонняя встреча президентов важна, потому что украинской стороне надо понимать, чего Россия хочет, изменились ли ее позиции с 2016 года и какие интересы стоят у нее сейчас.

По моему мнению, Россия будет в нормандской встрече настаивать на выполнении условий Минского протокола и комплекса минских договоренностей в целом. Они считают, что это та цена, которую Украина должна заплатить за возвращение контроля над границей, и от нас зависит, сможем ли мы сдвинуть Россию с этой начальной позиции в ее переговорах,

– добавил он.

Справка! Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Он сказал: "Для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что процесс затягивают, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса".

Что известно о встрече в нормандском формате? 9 декабря в Париже Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году. И собственно с момента приобретения Владимиром Зеленским статуса президента, он всячески настаивал на встрече с Путиным в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.



14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.