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      Что Путин будет требовать на нормандском саммите: прогноз эксперта

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      Чего будет требовать Путин на нормандском саммите / Getty images

      Владимир Путин согласился на переговоры в нормандском формате, потому что ему выгодно закрыть вопрос конфликта на Донбассе, однако на своих условиях.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил международный эксперт Николай Капитоненко, и добавил, что президент РФ хочет после этого перейти к обсуждению следующих вопросов на повестке дня европейской и внешней политики.

      К слову: Россия подтвердила дату саммита в нормандском формате

      "Но вопрос в том, будет ли решение конфликта ближе к нашим интересам или к российским. Для того, чтобы выяснить, кто будет победителем, нужна встреча. Нужно продолжать процесс, потому что нормандская встреча станет не последним пунктом назначения в диалоге между двумя странами. Процесс продолжится, это будет важный промежуточный этап. Важный, в частности из-за того, что он позволит выяснить интересы России", – пояснил эксперт.

      По его словам, двусторонняя встреча президентов важна, потому что украинской стороне надо понимать, чего Россия хочет, изменились ли ее позиции с 2016 года и какие интересы стоят у нее сейчас.

      По моему мнению, Россия будет в нормандской встрече настаивать на выполнении условий Минского протокола и комплекса минских договоренностей в целом. Они считают, что это та цена, которую Украина должна заплатить за возвращение контроля над границей, и от нас зависит, сможем ли мы сдвинуть Россию с этой начальной позиции в ее переговорах,
      – добавил он.

      Справка! Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений. Он сказал: "Для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что процесс затягивают, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса".

      Что известно о встрече в нормандском формате? 9 декабря в Париже Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году. И собственно с момента приобретения Владимиром Зеленским статуса президента, он всячески настаивал на встрече с Путиным в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

      14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Владимир Зеленский Владимир Путин Минские договоренности
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