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      Що Путін вимагатиме на нормандському саміті: прогноз експерта

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      Чого вимагатиме Путін на нормандському саміті / Getty images

      Володимир Путін погодився на перемовини у нормандському форматі, адже йому вигідно закрити питання конфлікту на Донбасі, однак, на власних умовах.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив міжнародний експерт Микола Капітоненко та додав, що президент РФ хоче після цього перейти до обговорення наступних питань на порядку денному європейської та своєї зовнішньої політики.

      До слова: Росія підтвердила дату саміту у нормандському форматі

      "Але питання в тому, чи буде розв’язання конфлікту ближчим до наших інтересів чи до російських. Для того, щоб з’ясувати, хто буде переможцем, потрібна зустріч. Потрібно продовжувати процес, бо нормандська зустріч стане не останнім пунктом призначення в діалозі між двома країнами. Процес продовжиться, це буде важливий проміжний етап. Важливий, зокрема через те, що він дозволить з’ясувати інтереси Росії", – пояснив експерт. 

      За його словами, двостороння зустріч президентів важлива, бо українській стороні треба розуміти, чого Росія хоче, чи змінились її позиції з 2016 року і які інтереси стоять в неї нині.

      Як на мене Росія буде в нормандській зустрічі наполягати на виконанні умов мінського протоку і комплексу мінських домовленостей в цілому. Вони вважають, що це та ціна, яку Україна має заплатити за повернення контролю над кордоном і від нас залежить, чи зможемо ми зрушити Росію з цієї початкової позиції в її переговорах,
      – додав він. 

      Довідка! Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод. Він сказав: "Для нас Мінськ – не самоцінність. Самоцінність – наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що процес лише затягують, то рано чи пізно буде прийняте рішення про вихід з мінського процесу".

      Що відомо про зустріч в нормандському форматі? 9 грудня у Парижі Володимир Зеленський вперше зустрінеться з Володимиром Путіним. Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти бачились ще у 2016 році. І власне з моменту набуття Володимиром Зеленським статусу президента, він усіляко наполягав на зустрічі з Путіним за присутності Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. 

      14 листопада Путін заявив, що в принципі зустріч у нормандському форматі можлива і лідери переговорів повинні дійти до якогось результату.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Нормандський формат Володимир Путін Володимир Зеленський Мінські домовленості
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