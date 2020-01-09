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      Митрошину не пустят в Украину до 2023 года – блогерша получила штамп о запрете въезда

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      После скандала с вопросом "Чей Крым" Митрошина получила запрет на въезд в Украину / expert.ru

      Российская блогерша Александра Митрошина получила запрет на въезд в Украину на три года. Произошло это из-за незаконного посещение ею оккупированного Крыма, на что со скандалом обратили внимание активисты во время приезда россиянки в Киев.

      Российская блогерша Саша Митрошина попала в скандал в Украине, отказавшись отвечать на вопрос "Чей Крым?" Это случилось 6 января в Киеве. 

      Читайте также: Как российские пропагандисты прорываются в Киев: ответ пограничников

      Впоследствии она в своем телеграмм-канале "Митрошина негодует" попыталась оправдаться. Мол, аннексию Крыма она не поддерживает, а также и не имеет отношения к российским пропагандистским СМИ. 

      Несмотря на это Митрошина таки получила запрет на въезд в Украину на три года. Об этом она сама написала в своем телеграмм-канале. 

      Митрошина
      Скриншот с телеграмма Митрошиной

      Блогерша улетала из Украины, и вдруг в аэропорту "подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6 января 2023 года".

      "Я прекрасно понимаю отношения наших стран и почему мне запретили въезд. Я уважаю закон и надеюсь, что вернусь через три года", – подытожила Митрошина. .

      Коротко о скандале с российским блогером Митрошиной

      Скандал с Митрошиной получил широко огласку в сети из-за ее отказа отвечать "Чей Крым" и из-за того, что украинские пограничники пропустили в Украину человека, незаконно посещавшего Крым. 

      В МВД даже вынуждены были оправдываться: мол, россиянка Митрошина раньше не имела запрета на въезд в Украину, а при пересечении ею границы проверка не выявила незаконные визиты блогерши в Крым. 

      Саша (Александра) Митрошина – российская общественная деятельница, писательница, журналистка, радиоведущая и блогерша. Известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонница движения #ЯНеХотелаУмирать.

      В 2017 году Митрошина сообщила на своей фейсбук-странице, что посетила аннексированный Россией Крым.

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      8 января
      595
      Автор: Северин Трач
      Теги: Аннексия Крыма Активисты Госпогранслужба Скандал Российская пропаганда Новости Украины
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