Митрошину не пустят в Украину до 2023 года – блогерша получила штамп о запрете въезда
Российская блогерша Александра Митрошина получила запрет на въезд в Украину на три года. Произошло это из-за незаконного посещение ею оккупированного Крыма, на что со скандалом обратили внимание активисты во время приезда россиянки в Киев.
Российская блогерша Саша Митрошина попала в скандал в Украине, отказавшись отвечать на вопрос "Чей Крым?" Это случилось 6 января в Киеве.
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Впоследствии она в своем телеграмм-канале "Митрошина негодует" попыталась оправдаться. Мол, аннексию Крыма она не поддерживает, а также и не имеет отношения к российским пропагандистским СМИ.
Несмотря на это Митрошина таки получила запрет на въезд в Украину на три года. Об этом она сама написала в своем телеграмм-канале.
Скриншот с телеграмма Митрошиной
Блогерша улетала из Украины, и вдруг в аэропорту "подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6 января 2023 года".
"Я прекрасно понимаю отношения наших стран и почему мне запретили въезд. Я уважаю закон и надеюсь, что вернусь через три года", – подытожила Митрошина. .
Коротко о скандале с российским блогером Митрошиной
Скандал с Митрошиной получил широко огласку в сети из-за ее отказа отвечать "Чей Крым" и из-за того, что украинские пограничники пропустили в Украину человека, незаконно посещавшего Крым.
В МВД даже вынуждены были оправдываться: мол, россиянка Митрошина раньше не имела запрета на въезд в Украину, а при пересечении ею границы проверка не выявила незаконные визиты блогерши в Крым.
Саша (Александра) Митрошина – российская общественная деятельница, писательница, журналистка, радиоведущая и блогерша. Известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонница движения #ЯНеХотелаУмирать.
В 2017 году Митрошина сообщила на своей фейсбук-странице, что посетила аннексированный Россией Крым.