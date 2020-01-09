Митрошину не пустят в Украину до 2023 года – блогерша получила штамп о запрете въезда

Российская блогерша Александра Митрошина получила запрет на въезд в Украину на три года. Произошло это из-за незаконного посещение ею оккупированного Крыма, на что со скандалом обратили внимание активисты во время приезда россиянки в Киев.

Российская блогерша Саша Митрошина попала в скандал в Украине, отказавшись отвечать на вопрос "Чей Крым?" Это случилось 6 января в Киеве.

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Впоследствии она в своем телеграмм-канале "Митрошина негодует" попыталась оправдаться. Мол, аннексию Крыма она не поддерживает, а также и не имеет отношения к российским пропагандистским СМИ.

Несмотря на это Митрошина таки получила запрет на въезд в Украину на три года. Об этом она сама написала в своем телеграмм-канале.



Скриншот с телеграмма Митрошиной

Блогерша улетала из Украины, и вдруг в аэропорту " подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6 января 2023 года".

"Я прекрасно понимаю отношения наших стран и почему мне запретили въезд. Я уважаю закон и надеюсь, что вернусь через три года", – подытожила Митрошина. .

Коротко о скандале с российским блогером Митрошиной

Скандал с Митрошиной получил широко огласку в сети из-за ее отказа отвечать "Чей Крым" и из-за того, что украинские пограничники пропустили в Украину человека, незаконно посещавшего Крым.

В МВД даже вынуждены были оправдываться : мол, россиянка Митрошина раньше не имела запрета на въезд в Украину, а при пересечении ею границы проверка не выявила незаконные визиты блогерши в Крым.