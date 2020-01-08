Как российские пропагандисты прорываются в Киев: ответ пограничников

Современные реалии свидетельствуют, что запрет на въезд в Украину не такой уж и запрет. Российские пропагандисты разгуливают по городам Украины, читают лекции, поют и снимают видео. Пограничники и служба безопасности разводят руками, уверяя, что за всеми уследить невозможно.

Кто из российских пропагандистов пытался попасть в Украину

Александра Митрошина

Недавно Украину всколыхнула новость о том, что экс-журналистка канала "Россия 1" и радио "Москва ФМ" хотела приехать в Киев. Там она должна была провести лекцию. Впрочем, активисты из движения "Відсіч" пришли на эту встречу с вопросом "Чей Крым?". Дело в том, что Митрошина посещала оккупированный полуостров в 2018 году.

К теме: После скандала с Митрошиной блогеру запретят въезд в Украину, – МВД

Блогер отказалась отвечать на этот вопрос. Однако впоследствии в своем телеграмм-канале она таки попыталась исправиться.



Ответ Митрошиной на вопрос "Чей Крым?"

Доктор Албан

Накануне новостные ленты пестрели другим скандалом. Звезда хип-хопа 90-х годов Доктор Албан выступил на новогоднем "Вечернем квартале" в Киеве, несмотря на запрет въезда в Украину. В прошлом году он также посещал Крым. Решить проблемы с пересечением границы певцу помог лично президент Зеленский. Именно его одиозный певец поблагодарил в инстаграм.

С 2015 года невъездными стали все культурные и общественные деятели, которые публично поддержали антиукраинскую военную агрессию на Востоке Украины и аннексию Крыма.

Борис Корчевников

Визит Бориса Корчевникова – известного кадета и пропагандиста с "России 1" – разозлил украинскую общественность осенью. В своих шоу на российском телевидении он методично поливал Украину грязью. В 2017 году пропагандист посещал аннексированный Крым.



Пост Корчевникова в соцсетях

Ирина Хакамада

Собиралась приехать в Киев и российский экс-политик Ирина Хакамада. Узнав о ее приезде, украинцы взорвались. Возмутились, потому что в 2016 году она предлагала "выкупить" оккупированный Крым у Украины. Впрочем благодаря давлению со стороны украинской общественности, Хакамада отменила свой визит.

Смотрите видео: Ирина Хакамада обозначила свою позицию относительно аннексии Крыма

Позиция украинских пограничников

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в момент пересечения границы Корчевниковым, никаких ограничений или запрета въезда в Украину не было. Пограничники пользуются базой с общими сведениями правоохранителей и решениями судов об ограничениях. Недавно украинский суд снял запрет на въезд в Украину с актера со сериала "Сваты" Федору Добронравову.

Запрет действовал еще с ноября 2017 года. Все из-за посещения аннексированного полуострова и его публичной поддержки российской агрессии против Украины. Тогда запретили и показ сериала "Сваты", где Добронравов играл главную роль. Это изрядно возмутило тогда еще шоумена Владимира Зеленского.

Смотрите видео: Зеленский возмущен запретом показа "Сватов" в Украине

К слову, российскому блогеру Александре Митрошиной могут также запретить въезд в Украину на три года. Государственная пограничная служба проверит факт ее визита на оккупированный Крым.