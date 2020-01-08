Як російські пропагандисти прориваються у Київ: відповідь прикордонників

Сучасні реалії свідчать, що заборона на в'їзд в Україну не така вже й заборона. Російські пропагандисти розгулюють містами України, читають лекції, співають і знімають відео. Прикордонники та служба безпеки розводять руками, запевняючи, що за всіма встежити неможливо.

Хто з російських пропагандистів намагався потрапити до України

Олександра Мітрошина

Нещодавно Україну сколихнула новина про те, що ексжурналістка каналу "Росія 1" і радіо "Москва ФМ" хотіла приїхати до Києва. Там вона мала провести лекцію. Утім, активісти з руху "Відсіч" прийшли на цю зустріч з питанням "Чий Крим?". Річ у тім, що Мітрошина відвідувала окупований півострів у 2018 році.

До теми: Після скандалу з Мітрошиною блогерці заборонять в'їзд до України, – МВС

Блогерка відмовилася відповідати на це питання. Однак згодом у своєму телеграм-каналі вона таки спробувала виправитися.



Відповідь Мітрошиної на запитання "Чий Крим?"

Доктор Албан

Напередодні новинні стрічки майоріли іншим скандалом. Зірка хіп-хопу 90-х років Доктор Албан виступив на новорічному "Вечірньому кварталі" у Києві, попри заборону в'їзду в Україну. Торік він також відвідував Крим. Розв'язати проблеми з перетином кордону співаку допоміг особисто президент Зеленський. Саме йому одіозний співак подякував в інстаграм.

Від 2015 року нев'їзними стали усі культурні та громадські діячі, які публічно підтримали антиукраїнську військову агресію на Сході України й анексію Криму.

Борис Корчєвніков

Візит Бориса Корчєвнікова – відомого кадета і пропагандиста з "Росії 1" – розлютив українську громадськість восени. У своїх шоу на російському телебаченні він методично поливав Україну брудом. У 2017 році пропагандист відвідував анексований Крим.



Допис Корчєвнікова у соцмережах

Ірина Хакамада

Збиралась приїхати до Києва і російська експолітикиня Ірина Хакамада. Дізнавшись про її приїзд, українці вибухнули. Обурились, бо у 2016 вона пропонувала "викупити" окупований Крим в України. Утім завдяки тиску з боку української громадськості, Хакамада скасувала свій візит.

Дивіться відео: Ірина Хакамада окреслила свою позицію щодо анексії Криму

Позиція українських прикордонників

Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що у момент перетину кордону Корчєвніковим, жодних обмежень чи заборони в'їзду в Україну не було. Прикордонники користуються базою зі спільними відомостями правоохоронців і рішеннями судів про обмеження. Нещодавно український суд зняв заборону на в'їзд в Україну актору зі серіалу "Свати" Федору Добронравову.

Заборона діяла ще з листопада 2017 році. Все через відвідини анексованого півострова та його публічну підтримку російської агресії проти України. Тоді заборонили й показ серіалу "Свати", де Добронравов грав головну роль. Це неабияк обурило тоді ще шоумена Володимира Зеленського.

Дивіться відео: Зеленський обурений забороною показу "Сватів" в Україні

До слова, російській блогерці Олександрі Мітрошиній можуть також заборонити в'їзд в Україну на три роки. Державна прикордонна служба перевірить факт її візиту на окупований Крим.