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      Як російські пропагандисти прориваються у Київ: відповідь прикордонників

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      Сучасні реалії свідчать, що заборона на в'їзд в Україну не така вже й заборона. Російські пропагандисти розгулюють містами України, читають лекції, співають і знімають відео. Прикордонники та служба безпеки розводять руками, запевняючи, що за всіма встежити неможливо.

      Хто з російських пропагандистів намагався потрапити до України

      • Олександра Мітрошина

      Нещодавно Україну сколихнула новина про те, що ексжурналістка каналу "Росія 1" і радіо "Москва ФМ" хотіла приїхати до Києва. Там вона мала провести лекцію. Утім, активісти з руху "Відсіч" прийшли на цю зустріч з питанням "Чий Крим?". Річ у тім, що Мітрошина відвідувала окупований півострів у 2018 році.

      До теми: Після скандалу з Мітрошиною блогерці заборонять в'їзд до України, – МВС

      Блогерка відмовилася відповідати на це питання. Однак згодом у своєму телеграм-каналі вона таки спробувала виправитися.


      Відповідь Мітрошиної на запитання "Чий Крим?"

      • Доктор Албан

      Напередодні новинні стрічки майоріли іншим скандалом. Зірка хіп-хопу 90-х років Доктор Албан виступив на новорічному "Вечірньому кварталі" у Києві, попри заборону в'їзду в Україну. Торік він також відвідував Крим. Розв'язати проблеми з перетином кордону співаку допоміг особисто президент Зеленський. Саме йому одіозний співак подякував в інстаграм.

      Від 2015 року нев'їзними стали усі культурні та громадські діячі, які публічно підтримали антиукраїнську військову агресію на Сході України й анексію Криму.

      • Борис Корчєвніков

      Візит Бориса Корчєвнікова – відомого кадета і пропагандиста з "Росії 1" – розлютив українську громадськість восени. У своїх шоу на російському телебаченні він методично поливав Україну брудом. У 2017 році пропагандист відвідував анексований Крим.


      Допис Корчєвнікова у соцмережах

      Ірина Хакамада 

      Збиралась приїхати до Києва і російська експолітикиня Ірина Хакамада. Дізнавшись про її приїзд, українці вибухнули. Обурились, бо у 2016 вона пропонувала "викупити" окупований Крим в України. Утім завдяки тиску з боку української громадськості, Хакамада скасувала свій візит. 

      Дивіться відео: Ірина Хакамада окреслила свою позицію щодо анексії Криму

      Позиція українських прикордонників

      Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що у момент перетину кордону Корчєвніковим, жодних обмежень чи заборони в'їзду в Україну не було. Прикордонники користуються базою зі спільними відомостями правоохоронців і рішеннями судів про обмеження. Нещодавно український суд зняв заборону на в'їзд в Україну актору зі серіалу "Свати" Федору Добронравову.

      Заборона діяла ще з листопада 2017 році. Все через відвідини анексованого півострова та його публічну підтримку російської агресії проти України. Тоді заборонили й показ серіалу "Свати", де Добронравов грав головну роль. Це неабияк обурило тоді ще шоумена Володимира Зеленського.

      Дивіться відео: Зеленський обурений забороною показу "Сватів" в Україні

      До слова, російській блогерці Олександрі Мітрошиній можуть також заборонити в'їзд в Україну на три роки. Державна прикордонна служба перевірить факт її візиту на окупований Крим. 

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Вибух Скандал Активісти Москва Анексія Криму Новини Криму Російська пропаганда
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