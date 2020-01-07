Після скандалу з Мітрошиною блогерці заборонять в'їзд до України, – МВС

Російська блогерка Саша Мітрошина потрапила в скандал в Україні, відмовившись відповідати на запитання "Чий Крим?" На ситуацію відреагували в українському Міністерстві внутрішніх справ.

У МВС на офіційній сторінці у фейсбуці пояснили, чому росіянка Мітрошина, яка незаконно відвідувала окупований Росією Крим, змогла приїхати в Україну.

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У міністерстві зазначили, що росіянка Мітрошина досі не мала заборони на в'їзд в Україну. А під час перетину державного кордону перевірка не виявила, що блогерка незаконно відвідувала окупований Крим.

Після конфлікту, який трапився вчора, прикордонники оголосять про заборону в' їзду блогерці Мітрошиній надалі,

– пообіцяли в МВС.

Що відомо про скандал із блогеркою Мітрошиною

6 січня активісти громадського руху "Відсіч" повідомили про затримання і побиття своїх членів, які поставили запитання "Чий Крим?" відомій російській блогерці Олександрі Мітрошиній.

Згодом у своєму телеграм-каналі вона спробувала виправитися: "Про всяк випадок напишу: я не підтримую анексію Криму і не маю відношення до державних російських ЗМІ". Однак що заважало Мітрошиній просто під час заходу відповісти на запитання активістів про Крим й у такий спосіб уникнути конфлікту – невідомо.

Хто така Саша Мітрошина? Це російська громадська діячка, письменниця, журналістка, радіоведуча та блогерка-феміністка. Засновниця руху #ЯНеХотелаУмирать. Веде популярний телеграм-канал "Митрошина негодует".



У 2017 році у соцмережах писала, що відвідала анексований Крим, та підтверджувала це відповідними фото.

Цікавинка: за даними МВС, щодоби в середньому прикордонники відмовляють у в’їзді 20 – 30 росіянам, імена яких є у базі даних про заборону в‘їзду або щодо яких вдалося встановити факт незаконних відвідин окупованих українських територій. Протягом 2019 року понад 7 тисяч 300 громадян Росії не пустили в Україну.