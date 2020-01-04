У Москві помер ідейний натхненник Антимайдану: через нього Україна посварилася з Білоруссю

Помер ідейний натхненних Антимайдану Артем Мартиросян. Саме через нього у 2016 році СБУ змушеною була провертати до Києва літак білоруської компанії Belavia.

Про смерть Мартиросяна повідомив відомий пропагандист Олексій Чаленко. За його словами, помер антимайданівець у московській лікарні. Більше деталей Чаленко не оприлюднив.

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Про смерть Мартиросяна повідомили й сепаратистські ЗМІ. Так звані журналісти переконують, що відповідну інформацію підтвердили його близькі.

Пропагандисти переконують, що Мартиросян є киянином. А переїхав він зі столиці України до Москви після подій Євромайдану у 2014 році. Бойовики на окупованому Донбасі його знають як публіциста та аналітика. Кажуть, що він написав багато матеріалів про нині окуповану територію та Україну загалом. До останнього часу очолював так звану міжнародну громадську організацію "Громадянський союз".

Що відомо про скандал із білоруським літаком і до чого тут Мартиросян

Восени 2016 року літак авіакомпанії Belavia, що здійснював рейс між Києвом і Мінськом, змусили повернутися до аеропорту "Жуляни" незадовго після вильоту.

Насправді ж причиною такого наказу стало те, що на борту літака перебував "антимайданівець" Армен Мартиросян. Крім того, СБУ заявила, що була й можлива загроза національній безпеці держави. Щоправда, після цього Мартиросяну все ж вдалося покинути Україну наступним рейсом.

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Артем Мартиросян

У підсумку між Україною та Білоруссю розгорівся скандал. Білоруси стверджували, що українці погрожували їхньому літаку винищувачами в разі невиконання вказівки. Також білоруська сторона заявляла, що очікує на офіційні вибачення та вимагає відшкодування всіх фінансових витрат. Згодом прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Дмитро Мирончик зазначив, якщо не буде відповідної реакції з боку України, то вони будуть змушеними вдатися до додаткових заходів. За деякий час скандал між країнами згас.