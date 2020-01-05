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      В Москве умер идейный вдохновитель Антимайдана: из-за него Украина поссорилась с Беларусью

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      Артем Мартиросян / Фото из открытых источников

      Умер идейный вдохновенных Антимайдана Артем Мартиросян. Именно из-за него в 2016 году СБУ вынужденной была разворачивать в Киев самолет белорусской компании Belavia.

      О смерти Мартиросяна сообщил известный пропагандист Алексей Чаленко. По его словам, умер антимайдановец в московской больнице. Больше деталей Чаленко не обнародовал.

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      Мартиросян, Чаленко, смерть, Антимайдан

      О смерти Мартиросяна сообщили и сепаратистские СМИ. Так называемые журналисты утверждают, что соответствующую информацию подтвердили его близкие.

      Пропагандисты убеждают, что Мартиросян был киевлянином. А переехал он из столицы Украины в Москву после событий Евромайдана в 2014 году. Боевики на оккупированном Донбассе его знают как публициста и аналитика. Говорят, что он написал много материалов о ныне оккупированной территории и Украины в целом. До последнего времени возглавлял так называемую международную общественную организацию "Гражданский союз".

      Что известно о скандале с белорусским самолетом и при чем здесь Мартиросян

      Осенью 2016 года самолет авиакомпании Belavia, совершавший рейс между Киевом и Минском, заставили вернуться в аэропорт "Жуляны" вскоре после вылета.

      На самом деле причиной такого приказа стало то, что на борту самолета находился "антимайдановец" Армен Мартиросян. Кроме того, СБУ заявила, что была и возможная угроза национальной безопасности государства. Правда, после этого Мартиросяну все же удалось покинуть Украину следующим рейсом.

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      Мартиросян, Чаленко, смерть, Антимайдан
      Артем Мартиросян 

      В итоге между Украиной и Беларусью разгорелся скандал. Белорусы утверждали, что украинцы угрожали их самолету истребителями в случае невыполнения указания. Также белорусская сторона заявляла, что ждет на официальные извинения и требует возмещения всех финансовых затрат. Позже пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что если не будет соответствующей реакции со стороны Украины, то они будут вынуждены прибегнуть к дополнительным мерам. Через некоторое время скандал между странами угас.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Революция достоинства Потери Москва Украина – Россия Новости России Российская пропаганда
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