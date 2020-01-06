Російська блогерка Мітрошина таки відповіла, чий Крим

Під час зустрічі прихильників російської блогерки Олександри Мітрошиної у Києві сталися сутички з активістами громадського руху "Відсіч". Причиною стало запитання "Чий Крим?", на яке блогерка відповідати відмовилася. Однак згодом у своєму телеграм-каналі вона таки спробувала виправитися.

Після завершення зустрічі з шанувальниками Саша Мітрошина повідомила у своєму телеграм-каналі "Митрошина негодует", що отримала безліч негативних коментарів стосовно ситуація, що склалася навколо запитання "Чий Крим?"

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"Я, якщо чесно, не знаю, який коментар написати. Мені дуже ніяково", – написала блогерка.

Про всяк випадок напишу: я не підтримую анексію Криму і не маю відношення до державних російських ЗМІ,

– наголосила вона.

І додала, що "багато українських ЗМІ пишуть, що я працюю на каналі "Росія 1" і займаюся пропагандою". А насправді, мовляв, вона "з 2014 по 2017 працювала на радіо "Москва ФМ" і вела передачу про автомобілі".

На жаль, Мітрошина так і не пояснила, що, власне, заважало їй просто під час заходу відповісти на запитання активістів про Крим й у такий спосіб уникнути конфлікту, який виник через її мовчання.



Скріншот відповіді Мітрошиної на запитання "Чий Крим?"

Тут можете глянути скріншоти коментарів, з приводу яких переймалася Мітрошина:

Хто така Саша (Олександра) Мітрошина? Це російська громадська діячка, письменниця, журналістка, радіоведуча та блогерка. Відома також як активістка-феміністка, засновниця і прихильниця руху #ЯНеХотелаУмирать.



У 2017 році Мітрошина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що відвідала анексований Росією Крим.

Активісти громадського руху "Відсіч" повідомили про затримання і побиття своїх членів, які поставили запитання "Чий Крим?" відомій російській блогерці Олександрі Мітрошиній: деталі – у матеріалі 24 каналу.