22:58
6 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Кто спасет Дубинского. Савченко ищет работу
      Вєсті.UA
      18:05, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Российская блогерша Митрошина таки "ответила", чей Крым

      228 Читати новину українською
      Митрошина ответила, чей Крым / Коллаж 24 каналу

      Во время встречи поклонников российской блогерши Александры Митрошиной в Киеве произошли столкновения с активистами общественного движения "Видсич". Причиной стал вопрос "Чей Крым?", на который блогерша отвечать отказалась. Однако впоследствии в своем телеграмм-канале она таки попыталась исправиться.

      После завершения встречи с поклонниками Саша Митрошина сообщила в своем телеграмм-канале "Митрошина негодует", что получила множество негативных комментариев в отношении ситуации, сложившейся вокруг вопроса "Чей Крым?"

      Читайте также: Российский политик, которая предлагала "выкупить Крым", не приедет в Киев: детали

      "Я, если честно, не знаю, какой комментарий написать. Мне очень неловко", – написала блогерша.

      На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ,
      – подчеркнула она.

      И добавила, что "многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале "Россия 1" и занимаюсь пропагандой". А на самом деле, мол, она "с 2014 по 2017 работала на радио "Москва ФМ" и вела передачу об автомобилях".

      К сожалению, Митрошина так и не объяснила, что, собственно, мешало ей просто во время мероприятия ответить на вопрос активистов о Крыме и таким образом избежать конфликта, который возник из-за ее молчания.

      Мітрошина

      Скриншот ответов Митрошиной на вопрос "Чей Крым?"

      Здесь можете глянуть скриншоты комментариев, по поводу которых беспокоилась Митрошина:

       

       

      Кто такая Саша (Александра) Митрошина?
      Это российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогерша. Известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонница движения #ЯНеХотелаУмирать.

      В 2017 году Митрошина сообщила на своей странице в фейсбук, что посетила аннексированный Россией Крым.

      Активисты общественного движения "Видсич" сообщили о задержании и избиении своих членов, которые задали вопрос "Чей Крым?" известной российской блогерше Александре Митрошиной: детали – в материале 24 канала.

      Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
      сегодня
      2780
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда столкновения Аннексия Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Главные новости 6 января: украинцы празднуют Сочельник, скандал с российским блогером
      Ірина Кошанська 162
      сегодня , 20:30 "Слуги народу" взялися за зміни: найочікуваніші голосування в 2020 році
      Анна Калюжна 144
      сегодня , 19:10 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 180
      сегодня , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 537
      сегодня , 16:03 У Путина закончился срок, когда он мог уйти мирно: эксклюзивное интервью с Яковиной
      Олена Трибушна 1528
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук