Российская блогерша Митрошина таки "ответила", чей Крым

Во время встречи поклонников российской блогерши Александры Митрошиной в Киеве произошли столкновения с активистами общественного движения "Видсич". Причиной стал вопрос "Чей Крым?", на который блогерша отвечать отказалась. Однако впоследствии в своем телеграмм-канале она таки попыталась исправиться.

После завершения встречи с поклонниками Саша Митрошина сообщила в своем телеграмм-канале "Митрошина негодует", что получила множество негативных комментариев в отношении ситуации, сложившейся вокруг вопроса "Чей Крым?"

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"Я, если честно, не знаю, какой комментарий написать. Мне очень неловко", – написала блогерша.

На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ,

– подчеркнула она.

И добавила, что "многие украинские СМИ пишут, что я работаю на канале "Россия 1" и занимаюсь пропагандой". А на самом деле, мол, она "с 2014 по 2017 работала на радио "Москва ФМ" и вела передачу об автомобилях".

К сожалению, Митрошина так и не объяснила, что, собственно, мешало ей просто во время мероприятия ответить на вопрос активистов о Крыме и таким образом избежать конфликта, который возник из-за ее молчания.

Скриншот ответов Митрошиной на вопрос "Чей Крым?"

Здесь можете глянуть скриншоты комментариев, по поводу которых беспокоилась Митрошина:

Кто такая Саша (Александра) Митрошина?

Это российский общественный деятель, писательница, журналистка, радиоведущая и блогерша. Известна также как активистка-феминистка, основательница и сторонница движения #ЯНеХотелаУмирать.



В 2017 году Митрошина сообщила на своей странице в фейсбук, что посетила аннексированный Россией Крым.

Активисты общественного движения "Видсич" сообщили о задержании и избиении своих членов, которые задали вопрос "Чей Крым?" известной российской блогерше Александре Митрошиной: детали – в материале 24 канала.