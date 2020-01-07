18:52
7 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      После скандала блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину, – МВД

      22 Читати новину українською
      Митрошиной могут запретить въезд в Украину / Коллаж 24 канала

      Российская блогерша Саша Митрошина попала в скандал в Украине, отказавшись отвечать на вопросы "Чей Крым?". На ситуацию отреагировали в украинском Министерстве внутренних дел.

      В МВД на официальной странице в фейсбуке объяснили, почему россиянка Митрошина, которая незаконно посещала оккупированный Россией Крым, смогла приехать в Украину.

      Читайте также: В Москве умер идейный вдохновитель Антимайдана: из-за него поссорилась с Беларусью

      В министерстве отметили, что россиянка Митрошина до сих пор не имела запрета на въезд в Украину. А во время пересечения государственной границы проверка не выявила, что блогерша незаконно посещала оккупированный Крым.

      После конфликта, который случился вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем,
      – пообещали в МВД.

      Что известно о скандале с блогершей Митрошиной

      • 6 января активисты общественного движения "Відсіч" сообщили о задержании и избиении своих членов, которые задали вопрос "Чей Крым?" известной российской блогерше Александре Митрошиной.
      • Впоследствии в своем телеграмм-канале она попыталась исправиться: "На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ". Однако что мешало Митрошиной прямо во время мероприятия ответить на вопросы активистов о Крыме и таким образом избежать конфликта – неизвестно.

      Кто такая Саша Митрошина?Это российская общественная деятельница, писательница, журналистка, радиоведущая и блогерша-феминистка. Основательница движения #ЯНеХотелаУмирать. Ведет популярный телеграмм-канал "Митрошина негодует". В 2017 году в соцсетях писала, что посетила аннексированный Крым, и подтверждала это соответствующими фото.

      Любопытно: по данным МВД, ежесуточно в среднем пограничники отказывают во въезде 20–30 россиянам, имена которых есть в базе данных о запрете въезда или относительно которых удалось установить факт незаконных посещений оккупированных украинских территорий. В течение 2019 года более 7 тысяч 300 граждан России не пустили в Украину.

      5 фильмов с Николасом Кейджем, которые стоит посмотреть
      сегодня
      1994
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Российская пропаганда Госпогранслужба Министерство внутренних дел
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Прибалтика против РФ: как страны сопротивляются агрессии Кремля
      Світлана Попова 242
      сегодня , 17:18 Всем вкусной кутьи: поздравления с Рождеством от украинских политиков
      Ірина Кошанська 70
      сегодня , 16:00 Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 5982
      сегодня , 13:00 Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів
      Антон Голобородько 246
      сегодня , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 1410
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук