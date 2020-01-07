После скандала блогерше Митрошиной запретят въезд в Украину, – МВД

Российская блогерша Саша Митрошина попала в скандал в Украине, отказавшись отвечать на вопросы "Чей Крым?". На ситуацию отреагировали в украинском Министерстве внутренних дел.

В МВД на официальной странице в фейсбуке объяснили, почему россиянка Митрошина, которая незаконно посещала оккупированный Россией Крым, смогла приехать в Украину.

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В министерстве отметили, что россиянка Митрошина до сих пор не имела запрета на въезд в Украину. А во время пересечения государственной границы проверка не выявила, что блогерша незаконно посещала оккупированный Крым.

После конфликта, который случился вчера, пограничники объявят о запрете въезда блогеру Митрошиной в дальнейшем,

– пообещали в МВД.

Что известно о скандале с блогершей Митрошиной

6 января активисты общественного движения "Відсіч" сообщили о задержании и избиении своих членов, которые задали вопрос "Чей Крым?" известной российской блогерше Александре Митрошиной.

Впоследствии в своем телеграмм-канале она попыталась исправиться: "На всякий случай напишу: я не поддерживаю аннексию Крыма и не имею отношения к государственным российским СМИ". Однако что мешало Митрошиной прямо во время мероприятия ответить на вопросы активистов о Крыме и таким образом избежать конфликта – неизвестно.

Кто такая Саша Митрошина?Это российская общественная деятельница, писательница, журналистка, радиоведущая и блогерша-феминистка. Основательница движения #ЯНеХотелаУмирать. Ведет популярный телеграмм-канал "Митрошина негодует". В 2017 году в соцсетях писала, что посетила аннексированный Крым, и подтверждала это соответствующими фото.

Любопытно: по данным МВД, ежесуточно в среднем пограничники отказывают во въезде 20–30 россиянам, имена которых есть в базе данных о запрете въезда или относительно которых удалось установить факт незаконных посещений оккупированных украинских территорий. В течение 2019 года более 7 тысяч 300 граждан России не пустили в Украину.