Актору зі "Сватів" Добронравову дозволили в'їзд в Україну: документ

Служба безпеки зняла заборону на в’їзд до України з російського актора із серіалу "Свати" Федіру Добронравову. СБУ зняла заборону ще влітку.

Про це в СБУ повідомили у відповідь на запит "УНН".

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У відомстві уточнили, що ухвалили це рішення на виконання рішення суду, а в’їзд актору дозволили ще у липні 2019 року.

Представник Добронравова також підтвердив, що СБУ зняла заборону ще влітку і актор про це знає.

Обласний Київській суд ухвалив рішення, що Федір Добронравов не є загрозою для України, — сказав представник актора.



Відповідь СБУ на запит журналістів "УНН"

Що відомо про заборону показу серіалу "Свати" в Україні

22 листопада 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну Федору Добронравову. Заборона повинна була діяти 3 роки. Тоді силовики заявляли, що росіянин неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією.

У 2017 році Володимир Зеленський, один із творців серіалу "Свати", висловив обурення можливою забороною серіалу та наголосив, що така ініціатива точно не допоможе економіці України. Згодом він записав емоційне відеозвернення. У соцмережах набрав популярності флешмоб на підтримку серіалу "Свати", а Держкіно вагалося щодо рішення про заборону. Однак 29 листопада Міністерство культури внесло російського актора Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Того ж дня в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати". 10 січня 2019 року "1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів".

ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал" позивалися до суду щодо заборони від СБУ на в'їзд до України актора Федора Добронравова (громадянина Росії) та трансляції на території України деяких фільмів з його участю