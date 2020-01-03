Актеру из "Сватов" Добронравову разрешили въезд в Украину: документ

Служба безопасности сняла запрет на въезд в Украину с российского актера из сериала "Сваты" Федора Добронравова. СБУ сняла запрет еще летом.

Об этом в СБУ сообщили в ответ на запрос "УНН".

К теме: Почему Добронравову запретили въезд в Украину – скандальные цитаты актера

В ведомстве уточнили, что приняли это решение на исполнение решения суда, а въезд актеру позволили еще в июле 2019 года.

Представитель Добронравова также подтвердил, что СБУ сняла запрет еще летом и актер об этом знает.

Областной Киевский суд принял решение, что Федор Добронравов не является угрозой для Украины, – сказал представитель актера.



Ответ СБУ на запрос журналистов "УНН"

Что известно о запрете показа сериала "Сваты" в Украине

22 ноября 2017 года СБУ запретила въезд в Украину Федору Добронравову. Запрет должен был действовать 3 года. Тогда силовики заявляли, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией.

В 2017 году Владимир Зеленский, один из создателей сериала "Сваты", выразил возмущение

возможным запретом сериала и отметил, что такая инициатива точно не поможет экономике Украины. Впоследствии он записал эмоциональное видеообращение. В соцсетях набрал популярность флешмоб в поддержку сериала "Сваты", а Госкино колебалось относительно решения о запрете. Однако 29 ноября Министерство культуры внесло российского актера Добронравова в "черный список" лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

В тот же день в Украине официально запретили показ сериала "Сваты". 10 января 2019 года "1+1" подал в суд на Минкульт из-за запрета "Сватов".

ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал" судились относительно запрета от СБУ на въезд в Украину актера Федора Добронравова (гражданина России) и трансляции на территории Украины некоторых фильмов с его участием.