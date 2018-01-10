"1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів"

"Телекомпанія "Студія 1+1" подала позов до Окружного адміністративного суду Києва проти Міністерства культури і Державного агентства з питань кіно.

Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

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У позові "1+1" просить виключити російського актора Федора Добронравова зі списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Також позивач просить суд визнати протиправним і скасувати наказ Держкіно про анулювання посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів з його участю.

Судове засідання відбудеться 15 лютого.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати". У Мінкульті розповіли, що українські глядачі ще можуть побачити цей серіал, якщо автори замінять актора Федора Добронравова, якому СБУ заборонила в’їзд в Україну як особі, яка створює загрозу національній безпеці.



30 листопада український шоумен, артист студії "Квартал 95" та продюсер телесеріалу Володимир Зеленський оголосив, що закриває проект "Свати".