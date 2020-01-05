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      Зеленський посприяв виступу у Києві співака, який тішив окупантів у Криму після анексії

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      Dr. Alban під час виступу у "Вечірньому кварталі" / Пресслужба "Кварталу 95"

      У новорічному шоу "Вечірнього кварталу" серед інших виступила й зірка 90-х зі Швеції – співак Dr. Alban. Цікаво, що раніше виконавець виступав у Криму після окупації, через що йому заборонили в'їзд до України.

      Про виступ у Києві сам Dr. Alban написав у своєму інстаграмі. Також він оприлюднив відповідні фото та відео. Крім того, про це у своєму фейсбуці написали організатори дійства – "95 квартал".

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      За словами шведського співака, він справді виступав в окупованому Криму та опісля йому заборонили в’їзд до України. Але завдяки втручанню з боку українського президента Володимира Зеленського музикант отримав можливість знову завітати до України. Зауважимо, що Зеленський також був присутнім на виступі Dr. Alban у межах "Вечірнього кварталу". Крім того, гарант провів із ним неформальну зустріч.

      Я вже не вперше приїжджаю до України, зокрема до Києва, і можу сказати, що за останні кілька років країна дуже змінилася. Видно, як вона розвивається – з'явилося багато красивих будівель, люди стали більш гостинними. До речі, найбільш незвичайне місце, де я виступав, теж було в Україні. Це було кілька років тому на закритій вечірці, яка проходила десь за містом. Попри те, що на ній було багато гостей, я запам'ятав, як під час мого виступу за столом сиділи лише троє чоловіків. Як мені потім розповіли, це були три міністри,
      – поділився враженнями від України співак у коментарі "Кварталу".

      Що відомо про Dr. Alban

      Його справжнє ім’я – Албан Узома Нвапа. Народився він 1957 році в Нігерії, але опісля переїхав до Швеції. Саме у цій скандинавській країні він почав професійно займатися музикою. Сталося це, коли йому було 23 роки і він навчався в одному з університетів Стокгольма. Також з цим і є пов’язаним його псевдонім, оскільки вчився він на стоматолога.

      Спочатку музика для Албана була просто хобі, а потім вже стала засобом для існування. Для того, щоб оплатити навчання в університеті, майбутня зірка влаштувався діджеєм у один із нічних клубів. За деякий час його ім'я стає відомим серед любителів клубної музики Швеції. Після закінчення університету він все ж продовжує виступати вечорами в клубах, хоча водночас удень працює стоматологом-практиком.

      Співати він почав у 1990 році після знайомства з DJ Denniz PoP. Разом із ним і реп-виконавцем Leila K Албан записує першу композицію Hello Africa, що у підсумку йому принесла світовий успіх. Інша візитівка співака – пісня It's My Life: вона вийшла у 1992 році.

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      Dr. Alban – It's My Life: дивіться відео 

      Сьогодні Dr. Alban володіє власною звукозаписною студією Dr. Records.

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      4 січня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Президент України Новини України Новини політики Анексія Криму Квартал 95 Швеція Володимир Зеленський
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