Російському пропагандисту Корчевникову дозволили в’їзд в Україну: фотодоказ

Пропагандист Кремля, ведучий телеканалу "Росія-1" Борис Корчевников місяць тому навідався до Києва. Річ у тім, що у вересні збігла 5-річна заборона для його відвідин України. У СБУ її не поновили, кажуть, – на це не було причин.

Так, у жовтні Корчевников декілька днів провів у Києві. У своїх соцмережах він написав, що відвідував фестиваль православного кіно "Покров", де йому вручили нагороду представники УПЦ МП. Окрім того, пропагандист гуляв Хрещатиком і писав про власні рефлексії від відвідин української столиці.

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Соцмережі обурила ця ситуація, але у Службі безпеки кажуть: за 5 останніх років до відомства не надходило жодних даних, які могли б завдати шкоди національній безпеці України. Цю відповідь СБУ надала на запит народного депутата Олексія Гончаренка.

Отримав відповідь від СБУ щодо того, як путінська гниль Боря Корчевников потрапив до Києва і вільно прогулювався по Києво-Печерській Лаврі після того, як допомагав терористам і називав Крим російським. Мабуть, медалі "За заслуги перед Вітчизною" з рук Путіна і брудної пропаганди кожен день по росТБ про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо,

– підписав політик фото документа.

Що відомо про Корчевникова?

Він ведучий телеканалу "Росія 1" і гендиректор телеканалу, що належить РПЦ "Спас".

У 2014 році Нацрада з питань телебачення і радіомовлення передала СБУ список з 35 російських працівників ЗМІ, яким повинні були заборонити в'їзд на термін від 3 до 5 років. В опублікованому списку був також Борис Корчевников.

У 2017 році пропагандист відвідував анексований Крим.



Корчевников у Києві/ скріншот із соцмереж



Пропагандист побував і на Хрещатику/ скріншот із соцмереж



Корчевников побував у Києві у жовтні/ скріншот із соцмереж

Скандальні висловлювання пропагандиста про Майдан і Україну:

Корчевников про учасницю своєї програми: "Вона потрапила в розстрільні списки, тому що була проти Майдану. Їй довелося бігти. У них російсько-українська сім'я, вони бояться за своїх дітей. Їм теж довелося бігти". Про Яроша: "43-річний Дмитро Ярош. Вже багато років він намагається повторити долю Гітлера. Це його бойовики розгромили київську адміністрацію, спровокували побоїще на Банковій, а потім і під Верховною Радою". Про Майдан: "Маска – головний образ Майдану. Але що за персонажі ховаються за нею? Кого підняла наверх піна Майдану?"

Пропагандистська програма Корчевникова про Україну: відео