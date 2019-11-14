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      Российскому пропагандисту Корчевникову разрешили въезд в Украину: фотодоказательство

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      Борис Корчевников
      Борис Корчевников / скриншот

      Пропагандист Кремля, ведущий телеканала "Россия-1" Борис Корчевников месяц назад наведался в Киев. Дело в том, что в сентябре прошел 5-летний запрет для его посещения Украины. В СБУ его не восстановили, говорят, – на это не было причин.

      Так, в октябре Корчевников несколько дней провел в Киеве. В своих соцсетях он написал, что посещал фестиваль православного кино "Покров", где ему вручили награду представители УПЦ МП. Кроме того, пропагандист гулял по Крещатику и писал о собственные рефлексии от посещения украинской столицы.

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      Соцсети возмутила эта ситуация, но в Службе безопасности говорят: за 5 последних лет в ведомство не поступало никаких данных, которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности Украины. Этот ответ СБУ предоставила на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

      Получил ответ от СБУ относительно того, как путинская гниль Боря Корчевников попал в Киев и свободно прогуливался по Киево-Печерской Лавре после того, как помогал террористам и называл Крым российским. Видимо, медали "За заслуги перед Отечеством" из рук Путина и грязной пропаганды каждый день по росТВ про Крым и Донбасс для наших правоохранителей недостаточно,
      – подписал политик фото документа.

      Что известно о Корчевникове?

      • Он ведущий телеканала "Россия 1" и гендиректор телеканала, принадлежащего РПЦ "Спас".
      • В 2014 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания передал СБУ список из 35 российских работников СМИ, которым должны были запретить въезд на срок от 3 до 5 лет. В опубликованном списке был также Борис Корчевников.
      • В 2017 году пропагандист посещал аннексирован Крым.


      Корчевников в Киеве/ скриншот из соцсетей


      Пропагандист побывал и на Крещатике/ скриншот из соцсетей


      Корчевников побывал в Киеве в октябре/ скриншот из соцсетей

      Скандальные высказывания пропагандиста о Майдане и Украине:

      1. Корчевников об участнице своей программы: "Она попала в расстрельные списки, потому что была против Майдана. Ей пришлось бежать. У них русско-украинская семья, они боятся за своих детей. Им тоже пришлось бежать".
      2. Про Яроша: "43-летний Дмитрий Ярош. Уже много лет он пытается повторить судьбу Гитлера. Это его боевики разгромили киевскую администрацию, спровоцировали побоище на Банковой, а потом и под Верховной Радой".
      3. О майдане: "Маска – главный образ Майдана. Но что за персонажи прячутся за ней? Кого подняла наверх пена Майдана?"

      Пропагандистская программа Корчевникова об Украине: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Медиа Российская пропаганда Алексей Гончаренко Скандал СБУ
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