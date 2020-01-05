Зеленский помог выступить в Киеве певцу, который радовал оккупантов в Крыму после аннексии

В новогоднем шоу "Вечернего квартала" среди прочих выступила и звезда 90-х из Швеции – певец Dr. Alban. Интересно, что ранее исполнитель выступал в Крыму после оккупации, из-за чего ему запретили въезд в Украину.

О выступлении в Киеве собственно Dr. Alban написал в своем Instagram. Также он обнародовал соответствующие фото и видео. Кроме того, об этом в своем фейсбуке написали организаторы действа – "95 квартал".

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По словам шведского певца, он действительно выступал в оккупированном Крыму и потом ему запретили въезд в Украину. Но благодаря вмешательству со стороны украинского президента Владимира Зеленского музыкант получил возможность вновь посетить Украину. Заметим, что Зеленский также присутствовал на выступлении Dr. Alban в рамках "Вечернего квартала". Кроме того, гарант провел с ним неформальную встречу.

Я уже не первый раз приезжаю в Украину, в частности в Киев, и могу сказать, что за последние несколько лет страна очень изменилась. Видно, как она развивается – появилось много красивых зданий, люди стали более гостеприимными. Кстати, самое необычное место, где я выступал, тоже было в Украине. Это было несколько лет назад на закрытой вечеринке, которая проходила где-то за городом. Несмотря на то, что на ней было много гостей, я запомнил, как во время моего выступления за столом сидели только трое мужчин. Как мне потом рассказали, это были три министра,

– поделился впечатлениями от Украины певец в комментарии "Кварталу".

Что известно о Dr. Alban

Его настоящее имя – Албан Узома Нвапа. Родился он 1957 году в Нигерии, но после переехал в Швецию. Именно в этой скандинавской стране он начал профессионально заниматься музыкой. Произошло это, когда ему было 23 года и он учился в одном из университетов Стокгольма. Также с этим и связан его псевдоним, поскольку учился он на стоматолога.

Сначала музыка для Албана была просто хобби, а потом уже стала средством для существования. Для того, чтобы оплатить учебу в университете, будущая звезда устроился диджеем в один из ночных клубов. Через некоторое время его имя становится известным среди любителей клубной музыки Швеции. После окончания университета он все же продолжает выступать по вечерам в клубах, хотя в то же время днем работает практикующим стоматологом.

Петь он начал в 1990 году после знакомства с DJ Denniz PoP. Вместе с ним и рэп-исполнителем Leila K Албан записывает первую композицию Hello Africa , что в итоге ему принесла мировой успех. Другая визитная карточка певца – песня It's My Life : она вышла в 1992 году.

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Dr. Alban – It's My Life: смотрите видео