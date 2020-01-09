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      Мітрошину не пустять в Україну до 2023 року – блогерка отримала штамп про заборону в'їзду

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      Після скандалу із запитанням "Чий Крим" Мітрошина отримала заборону на в'їзд до України / expert.ru

      Російська блогерка Олександра Мітрошина отримала заборону на в'їзд до України на три роки. Сталося це через незаконні відвідини нею окупованого Криму, на що зі скандалом звернули увагу активісти під час приїзду росіянки до Києва.

      Російська блогерка Саша Мітрошина потрапила в скандал в Україні, відмовившись відповідати на запитання "Чий Крим?" Це трапилося 6 січня у Києві. 

      Читайте також: Як російські пропагандисти прориваються у Київ: відповідь прикордонників

      Згодом вона у своєму телеграм-каналі "Митрошина негодует" спробувала виправдатися. Мовляв, анексію Криму вона не підтримує, а також і не має стосунку до російських пропагандистських ЗМІ. 

      Попри все це Мітрошина таки отримала заборону на в'їзд до України на три роки. Про це вона сама написала у своєму телеграм-каналі. 

      Митрошина
      Скріншот з телеграму Мітрошиної

      Блогерка відлітала з України, і раптом в аеропорту "підійшов співробітник прикордонного контролю, відвів мене в окрему кімнату і поставив мені в паспорт штамп про заборону в'їзду в Україну до 6 січня 2023 року".

      "Я прекрасно розумію стосунки наших країн і чому мені заборонили в'їзд. Я поважаю закон і сподіваюся, що повернуся за три роки", – підсумувала Мітрошина. .

      Коротко про скандал із російською блогеркою Мітрошиною

      Скандал із Мітрошиною набув значного розголосу в мережі через її відмову відповідати "Чий Крим" та через те, що українські прикордонники пропустили в Україну людину, що незаконно відвідувала Крим. 

      У МВС навіть змушені були виправдовуватися: мовляв, росіянка Мітрошина раніше не мала заборони на в'їзд в Україну, а під час перетину нею державного кордону перевірка не виявила незаконні візити блогерки в Крим. 

      Саша (Олександра) Мітрошина – це російська громадська діячка, письменниця, журналістка, радіоведуча та блогерка. Відома також як активістка-феміністка, засновниця і прихильниця руху #ЯНеХотелаУмирать.

      У 2017 році Мітрошина повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що відвідала анексований Росією Крим.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Російська пропаганда Скандал Держприкордонслужба Активісти Анексія Криму
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