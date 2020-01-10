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      Українське МЗС відреагувало на візит Путіна до Криму нотою протесту

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      Візит Путіна до Криму – незаконний / ТАСС

      Міністерство закордонних справ України передало російській стороні ноту протесту. Причиною такого кроку став незаконний візит президента Росії Володимира Путіна до тимчасово окупованого Криму. Путін в Криму, нагадаємо, дивився запуски ракет.

      Про реакцію МЗС України на візит Володимира Путіна до окупованого Росією Криму повідомила речниця міністерства Катерина Зеленко.

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      У зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом Путіна до Криму російській стороні передано ноту протесту,
      – написала Зеленко у твіттері. 

      Візит Путіна до Криму є "грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України". Будь-які відвідини окупованого Криму необхідно узгоджувати з Україною.

      З чим пов'язана нота протесту до Росії?9 січня вранці поблизу окупованого Криму у Чорному морі Росія провела військові навчання, що супроводжувалися ракетними стрільбами.

      За їхнім перебігом особисто спостерігав російський президент Володимир Путін. Україну про свій приїзд він не попереджав, його пресслужба не повідомляла про це навіть росіян. 

      Перед цим Путін приїжджав до Криму наприкінці грудня – на Кримський міст, аби запустити на ньому залізницю

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Анексія Криму Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Володимир Путін
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