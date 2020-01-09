Россия провела учения со стрельбами возле Крыма: Путин наблюдал за пусками лично

Вблизи оккупированного Крыма в Черном море Россия провела военные учения, которые сопровождались ракетными стрельбами. За их ходом лично наблюдал российский президент Владимир Путин.

Путин специально для этого прибыл в оккупированный Крым. Заметим, что никаких сообщений об очередном визите хозяина Кремля от его пресс-службы накануне не было.

Интересно! РФ подарила президенту Эстонии вино из оккупированного Крыма: та отказалась и вернула подарок

Следил Путин за учениями на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов" в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу и главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова. Также на судне был развернут походный штаб.

Своим визитом в Крым и присутствием на учениях Путин в очередной раз нарушил нормы международного права и украинского законодательства.

Вышеупомянутые учения совместно провели Черноморский и Северный флоты ВМС России. Во время тренировки военные выполнили ракетные стрельбы. Они, в частности запускали,

крылатые ракеты "Калибр;



гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал".

В учениях принимали участие более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота России и больше 40 летательных аппаратов Военно-космических сил РФ, передает ТАСС.

Черноморский флот на учениях представляли:

фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров",

малые ракетные корабли и ракетные катера "Орехово-Зуево", "Набережные Челны", "Ивановец",

большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Азов",

патрульные корабли "Дмитрий Рогачев" и "Василий Быков",

подводная лодка "Колпино",

малые противолодочные корабли и морские тральщики.

От Северного флота участвовали:

вышеупомянутый ракетный крейсер "Маршал Устинов",

большой противолодочный корабль "Вицеадмирал Кулаков".

Кроме того, в учениях участвовали экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. В то же время беспилотные летательные аппараты обеспечивали непрерывный мониторинг за проведением учений.

Во время практических действий авиации несколько истребителей Миг-31к выполнили боевую стрельбу ракетой "Кинжал" по цели на одном из полигонов. Экипажи фрегата "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" и подводной лодки "Колпино" выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами "Калибр". Экипажи ракетных катеров "Ивановец" и "Набережные Челны" выполнили стрельбу противокорабельными ракетами "Москит". Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса "Утес" Черноморского флота были выполнены два ракетных пуска по программным целям, имитирующим корабли условного противника. Учения прошли успешно,

– отчитались в России.

Советуем ознакомиться! Генерал из США оценил вероятность прямой вооруженной агрессии России на черноморском направлении

К слову, последний раз Путин совершал визит в Крым в конце декабря. Тогда он прибыл на Крымский мост, чтобы запустить здесь пассажирское железнодорожное сообщение.