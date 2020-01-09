Росія провела навчання зі стрільбами біля Криму: Путін спостерігав за пусками особисто

Поблизу окупованого Криму у Чорному морі Росія провела військові навчання, що супроводжувалися ракетними стрільбами. За їхнім перебігом особисто спостерігав російський президент Володимир Путін.

Путін спеціально для цього прибув до окупованого Криму. Зауважимо, що жодних повідомлень про черговий візит господаря Кремля його пресслужба напередодні не давала.

Цікаво! РФ подарувала президентці Естонії вино з окупованого Криму: та відмовилась і повернула подарунок

Слідкував Путін за навчаннями на борту ракетного крейсеру "Маршал Устінов" у компанії міністра оборони РФ Сергія Шойгу та головнокомандувача ВМФ РФ Миколи Євменова. Також на судні було розгорнуто похідний штаб.

Своїм візитом до Криму та присутністю на навчаннях Путін укотре порушив норми міжнародного права та українського законодавства.

Вищезазначені навчання спільно провели Чорноморський і Північний флоти ВМС Росії. Під час них військові виконали ракетні стрільби. Вони, зокрема запускали,

крилаті ракети "Калібр;

гіперзвукову аеробалістичну ракету "Кинджал".

У навчаннях брали участь понад 30 кораблів, підводний човен Чорноморського флоту Росії та більше ніж 40 літальних апаратів Військово-космічних сил РФ, передає ТАСС.

Чорноморський флот на навчаннях представляли:

фрегати "Адмірал Григорович" і "Адмірал Макаров",

малі ракетні кораблі та ракетні катери "Орехово-Зуєво", "Набережні Челни", "Івановець",

великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Азов",

патрульні кораблі "Дмитро Рогачов" і "Василь Биков",

підводний човен "Колпіно",

малі протичовнові кораблі та морські тральщики.

Від Північного флоту брали участь:

вищезазначений ракетний крейсер "Маршал Устінов",

великий протичовновий корабель "Віцеадмірал Кулаков".

Крім того, у навчаннях брали участь екіпажі багатоцільових винищувачів Су-30СМ, фронтових бомбардувальників Су-24М і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95. Водночас безпілотні літальні апарати забезпечували безперервний моніторинг за проведенням навчань.

Під час практичних дій авіації кілька винищувачів МіГ-31к виконали бойову стрільбу ракетою "Кинджал" по цілі на одному з полігонів. Екіпажі фрегата "Адмірал Григорович", малого ракетного корабля "Орехово-Зуєво" і підводного човна "Колпіно" виконали пуски з надводного та підводного положень ракетами "Калібр". Екіпажі ракетних катерів "Івановець" і "Набережні Челни" виконали стрілянину протикорабельними ракетами "Москіт". Бойовими розрахунками берегового ракетного комплексу "Скеля" Чорноморського флоту було виконано два ракетних пуски за програмними цілями, що імітує кораблі умовного противника. Навчання пройшли успішно,

– відзвітували в Росії.

Радимо ознайомитися! Генерал зі США оцінив ймовірність прямої збройної агресії Росії на чорноморському напрямку

До слова, востаннє Путін здійснював візит до Криму наприкінці грудня. Тоді він прибув на Кримський міст, аби запустити сюдою пасажирське залізничне сполучення.