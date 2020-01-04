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      Генерал зі США оцінив ймовірність прямої збройної агресії Росії на чорноморському напрямку

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      Бен Ходжес гадає, що Росія не зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну зі сторони Чорного моря / 112.ua

      Росія навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну зі сторони Чорного моря. Проте, якщо Захід не покаже протидії, Кремль продовжить агресію в окупованих Криму та на Донбасі, переконаний екскомандувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

      "Росія, судячи з усього, задоволена ситуацією, що склалася. Вони незаконно анексували Крим і перетворили його на військову базу для власних оборудок у Сирії та Лівії. На Донбасі вони створили такий собі випробувальний полігон для нових зразків зброї та набуття військами бойового досвіду. І Кремль демонструє нульові наміри припинити це", – розповів Ходжес в інтерв'ю "Апострофу".

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      Тому, на його переконання, допоки Захід не розпочне поводитися з росіянами, як належить, вони продовжуватимуть робити все те, чим займаються зараз.

      Водночас Росія не прагне чогось більшого, вона виконує свої стратегічні цілі та отримує важливий реальний досвід. Заходу слід згуртуватися і посилити тиск на РФ, але, боюся, деякі країни виступатимуть проти таких дій в силу своїх бізнесових інтересів у Росії,
      – припустив американський генерал.

      Раніше Ходжес припустив, що якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму, Одеса стане наступним містом, який буде окупований росіянами.

      Окрім того, в листопаді 2019 року Ходжес в інтерв’ю 24 каналу заявляв, що США повинні вступити у переговорний процес по Донбасу, оскільки мінський і нормандський формати поступово себе вичерпують. Для подальшого ведення діалогу потрібно також внести певні межі.

      карта ОРДЛО мапа окупованого Донбасу
      Мапа тимчасово окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини США Війна на Донбасі Україна – Росія Окуповані території Анексія Криму Чорне море
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