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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Штати мають долучитися до процесу по Донбасу, – американський генерал-лейтенант Ходжес

      66 Читать новость на русском
      Бен Ходжес
      Бен Ходжес / 112 канал

      Сполучені Штати Америки повинні вступити у переговорний процес по Донбасу, оскільки мінський і нормандський формати поступово себе вичерпують. Для подальшого ведення діалогу потрібно також внести певні рамки.

      Таку думку в інтерв’ю 24 каналу висловив американський генерал-лейтенант, командувач Збройних сил США у відставці Бен Ходжес.

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      Мінськ, звичайно, не був такими ідеальними рамками, але це було хоча б щось і велася хоча б якась робота. Особисто я вважаю, що Сполучені Штати Америки також повинні бути частиною цього процесу (по Донбасу – 24 канал),
      – висловився він.

      Також Ходжес поділився власними міркуваннями стосовно формули Штайнмаєра. Він вважає, що за її легітимним впровадженням має пильно стежити Німеччина.

      "Що ж до формули Штайнмаєра, то вона має ім’я міністра закордонних справ та теперішнього президента Федеративної республіки Німеччини. Я думаю, що це покладає певну відповідальність на саму Німеччину – зробити цей процес легітимним, не дати йому провалитися, якщо вже він має ім’я президента Німеччини", – наголосив американський генерал-лейтенант.

      Цікаво! Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що хоче бачити Дональда Трампа у "нормандському форматі". Своєю чергою, лава Білого дому зазначав, що якщо буде потрібно, аби він долучився до такої зустрічі, то він обов’язково це зробить.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Нормандський формат Мінські домовленості Новини США
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