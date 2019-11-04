Штаты должны подключиться к процессу по Донбассу, – американский генерал-лейтенант Ходжес

Соединенные Штаты Америки должны вступить в переговорный процесс по Донбассу, поскольку минский и нормандский форматы постепенно себя исчерпывают. Для дальнейшего ведения диалога нужно также внести определенные рамки.

Такое мнение в интервью 24 каналу выразил американский генерал-лейтенант, командующий Вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес.

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Минск, конечно, не был такими идеальными рамками, но это было хотя бы что-то и велась хоть какая-то работа. Лично я считаю, что Соединенные Штаты Америки тоже должны быть частью этого процесса (по Донбассу – 24 канал),

– высказался он.

Также Ходжес поделился собственными соображениями относительно формулы Штайнмайера. Он считает, что за ее легитимным внедрением должна пристально следить Германия.

"Что же касается формулы Штайнмайера, то она имеет имя министра иностранных дел и нынешнего президента Федеративной республики Германии. Я думаю, что это возлагает определенную ответственность на саму Германию – сделать этот процесс легитимным, не дать ему провалиться, если он уже имеет имя президента Германии", – подчеркнул американский генерал-лейтенант.

Интересно! Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что хочет видеть Дональда Трампа в "нормандском формате". В свою очередь, глава Белого дома отмечал, что если будет нужно, чтобы он приобщился к такой встрече, то он обязательно это сделает.