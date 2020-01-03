Ситуація на Донбасі: чому бойовики обстрілюють власні позиції

У своїх підрозділах проросійські бойовики все частіше відкривають вогонь по своїх позиціях. Ймовірна причина – конфлікти між самими бойовиками та надмірне вживання алкоголю.

Командування російсько-окупаційних військ імітує дотримання "режиму тиші". Про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу.

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Для цього вони створили навіть "групи контролю". Водночас між бойовиками почастішали випадки відкриття "дружнього вогню" по їхніх власних позиціях.

Відкриття "дружнього вогню" противником стало можливим через незадовільну організацію взаємодії між підрозділами окупантів та надмірне вживання спиртних напоїв особовим складом,

– повідомив Мотузяник.

Водночас російське командування бойовиків такі випадки фіксує як "обстріли з боку Об’єднаних сил".

У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня 2019 року вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.



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