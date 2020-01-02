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      Скількох окупантів знищили українські військові у 2019 році: дані ООС

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      Скількох окупантів знищили українські військові у 2019 році / slovoidilo.ua

      Упродовж 2019 року російські-окупаційні війська втратили 619 осіб. Українські військові продовжують і надалі давати відсіч та стримувати збройну агресію Росії на Донбасі.

      Відповідні дані військової розвідки оприлюднив пресштаб ООС у фейсбуці.

      Важливо: Війна на Донбасі: ключові моменти 2019 року

      Втрати російсько-окупаційних військ у 2019 року склали:

      • безповоротні – 619 осіб;
      • поранені та травмовані – 939 осіб;
      • озброєння та військова техніка – 110 одиниць.

      Зауважимо, що під час нормандського саміту 9 грудня сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

      Вже 18 грудня на переговорах у Мінську ТКГ вирішила не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Однак підконтрольні Росії найманці постійно порушують його та обстрілюють позиції українського війська.

      Про минулу добу на Донбасі – читайте тут.

      Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі

      Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

      • безповоротні втрати – 2 608 осіб;
      • інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;
      • санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;
      • ушкоджені – 2 251 особа.

      Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.

      Зверніть увагу: Скільки цивільних загинуло на Донбасі у 2019 році: дані ОБСЄ

      окуповані території донбасу
      Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Жертви Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Збройні сили України Новини Донецька Новини Луганська
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