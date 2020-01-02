Скількох окупантів знищили українські військові у 2019 році: дані ООС

Упродовж 2019 року російські-окупаційні війська втратили 619 осіб. Українські військові продовжують і надалі давати відсіч та стримувати збройну агресію Росії на Донбасі.

Відповідні дані військової розвідки оприлюднив пресштаб ООС у фейсбуці.

Важливо: Війна на Донбасі: ключові моменти 2019 року

Втрати російсько-окупаційних військ у 2019 року склали:

безповоротні – 619 осіб;

поранені та травмовані – 939 осіб;

озброєння та військова техніка – 110 одиниць.

Зауважимо, що під час нормандського саміту 9 грудня сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

Вже 18 грудня на переговорах у Мінську ТКГ вирішила не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Однак підконтрольні Росії найманці постійно порушують його та обстрілюють позиції українського війська.

Про минулу добу на Донбасі – читайте тут.

Скільки людей загинуло з початку війни на Донбасі

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

безповоротні втрати – 2 608 осіб;

інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;

санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;

ушкоджені – 2 251 особа.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.

Зверніть увагу: Скільки цивільних загинуло на Донбасі у 2019 році: дані ОБСЄ



Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу