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      Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в 2019 году: данные ООС

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      Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в 2019 году / slovoidilo.ua

      В течение 2019 года российские оккупационные войска потеряли 619 человек. Украинские военные продолжают и дальше давать отпор и сдерживать вооруженную агрессию России на Донбассе.

      Соответствующие данные военной разведки обнародовал пресс-штаб ООС в фейсбуке.

      Важно: Война на Донбассе: ключевые моменты 2019 года

      Потери российско-оккупационных войск в 2019 году составили:

      • безвозвратные – 619 человек;
      • раненые и травмированные – 939 человек;
      • вооружение и военная техника – 110 единиц.

      Заметим, что во время нормандского саммита 9 декабря стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

      Уже 18 декабря на переговорах в Минске ТКГ решила не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". Однако подконтрольные России наемники постоянно нарушают его и обстреливают позиции украинского войска.

      О минувших сутках на Донбассе – читайте здесь.

      Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе

      С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

      • безвозвратные потери – 2 608 человек;
      • другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;
      • санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;
      • травмированы – 2 251 человек.

      Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

      Обратите внимание: Сколько гражданских погибло на Донбассе в 2019 году: данные ОБСЕ

       

      окуповані території донбасу
      Оккупированные территории Донбасса/ Карта 24 канала

      Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Луганска Новости Донецка Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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