Скольких оккупантов уничтожили украинские военные в 2019 году: данные ООС

В течение 2019 года российские оккупационные войска потеряли 619 человек. Украинские военные продолжают и дальше давать отпор и сдерживать вооруженную агрессию России на Донбассе.

Соответствующие данные военной разведки обнародовал пресс-штаб ООС в фейсбуке.

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Потери российско-оккупационных войск в 2019 году составили:

безвозвратные – 619 человек ;

; раненые и травмированные – 939 человек ;

; вооружение и военная техника – 110 единиц.

Заметим, что во время нормандского саммита 9 декабря стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.

Уже 18 декабря на переговорах в Минске ТКГ решила не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". Однако подконтрольные России наемники постоянно нарушают его и обстреливают позиции украинского войска.

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Сколько людей погибло с начала войны на Донбассе

С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

безвозвратные потери – 2 608 человек;

другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;

санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;

травмированы – 2 251 человек.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.

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Оккупированные территории Донбасса/ Карта 24 канала