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      Боевики трижды обстреляли силы ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / Операция объединенных сил

      Пророссийские боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь со стороны ВСУ нет.

      Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Интересно: В Объединенных силах показали тренировки танкистов и авиации: мощные фото и видео

      Все обстрелы позиций украинских военных зафиксированы вблизи населенных пунктов в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север":

      • вблизи Орехового,
      • возле Новолуганского.

      Отметим, что вчера в результате обстрелов был ранен один украинский военный.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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