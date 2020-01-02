Боевики трижды обстреляли силы ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

Пророссийские боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь со стороны ВСУ нет.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Все обстрелы позиций украинских военных зафиксированы вблизи населенных пунктов в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север":

вблизи Орехового,

возле Новолуганского.

Отметим, что вчера в результате обстрелов был ранен один украинский военный.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала