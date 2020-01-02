Бойовики тричі обстріляли сили ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше
Проросійські бойоивики на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат з боку ЗСУ немає.
Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
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Усі обстріли позицій українських військових зафіксовано поблизу населених пунктів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- поблизу Оріхового,
- Новолуганського.
Відзначимо, що вчора внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового.
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