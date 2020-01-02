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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Бойовики тричі обстріляли сили ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / Операція об'єднаних сил

      Проросійські бойоивики на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат з боку ЗСУ немає.

      Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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      Усі обстріли позицій українських військових зафіксовано поблизу населених пунктів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

      • поблизу Оріхового,
      • Новолуганського.

      Відзначимо, що вчора внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового.


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      2034
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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