Бойовики тричі обстріляли сили ЗСУ на Донбасі: де було найгарячіше

Проросійські бойоивики на Донбасі 3 рази порушили режим припинення вогню. Втрат з боку ЗСУ немає.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Усі обстріли позицій українських військових зафіксовано поблизу населених пунктів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Оріхового,

Новолуганського.

Відзначимо, що вчора внаслідок обстрілів було поранено одного українського військового.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу