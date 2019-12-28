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      В Об'єднаних силах показали тренування танкістів та авіації: потужні фото і відео

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      Українські військові готуються до усіх можливих сценаріїв російської агресії / фото: ООС

      На Донбасі Об'єднані сили провели масштабні тренування з залученням підрозділів різних видів військ. У такий спосіб українське військо готується до усіх можливих сценаріїв російської агресії в акваторії та на узбережжі Азовського моря.

      Зокрема військові провели навчання з відбиття висадки ворожого морського десанту, повідомляє штаб ООС.

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      У тренуваннях взяли участь низка видів військ:

      • льотчики армійської авіації;
      • морські піхотинці;
      • воїни-артилеристи;
      • танкісти гірсько-штурмового з’єднання;
      • бійці Національної гвардії;
      • особовий склад загону морської охорони Державної прикордонної служби України;
      • військовослужбовці інженерного підрозділу загону мінних загороджувачів.

      Як наголосив начальник тактичної групи "Маріуполь", капітан 1 рангу Роман Кодимський, під час тренувань органи управління, сили та засоби зі складу Об'єднаних сил діяли злагоджено та підтвердили спроможність виконувати завдання за призначенням.

      Тренування українських танкістів: дивіться відео

      Тренування Об'єднаних сил на Донбасі: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Зброя авіація Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Нацгвардія Держприкордонслужба
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