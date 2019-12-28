В Об'єднаних силах показали тренування танкістів та авіації: потужні фото і відео
На Донбасі Об'єднані сили провели масштабні тренування з залученням підрозділів різних видів військ. У такий спосіб українське військо готується до усіх можливих сценаріїв російської агресії в акваторії та на узбережжі Азовського моря.
Зокрема військові провели навчання з відбиття висадки ворожого морського десанту, повідомляє штаб ООС.
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У тренуваннях взяли участь низка видів військ:
- льотчики армійської авіації;
- морські піхотинці;
- воїни-артилеристи;
- танкісти гірсько-штурмового з’єднання;
- бійці Національної гвардії;
- особовий склад загону морської охорони Державної прикордонної служби України;
- військовослужбовці інженерного підрозділу загону мінних загороджувачів.
Як наголосив начальник тактичної групи "Маріуполь", капітан 1 рангу Роман Кодимський, під час тренувань органи управління, сили та засоби зі складу Об'єднаних сил діяли злагоджено та підтвердили спроможність виконувати завдання за призначенням.
Тренування українських танкістів: дивіться відео
Тренування Об'єднаних сил на Донбасі: дивіться фото