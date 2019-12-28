В Об'єднаних силах показали тренування танкістів та авіації: потужні фото і відео

На Донбасі Об'єднані сили провели масштабні тренування з залученням підрозділів різних видів військ. У такий спосіб українське військо готується до усіх можливих сценаріїв російської агресії в акваторії та на узбережжі Азовського моря.

Зокрема військові провели навчання з відбиття висадки ворожого морського десанту, повідомляє штаб ООС. Цікаво: Укроборонпром на 98% виконав державне замовлення: що отримали ЗСУ У тренуваннях взяли участь низка видів військ: льотчики армійської авіації;

морські піхотинці;

воїни-артилеристи;

танкісти гірсько-штурмового з’єднання;

бійці Національної гвардії;

особовий склад загону морської охорони Державної прикордонної служби України;

військовослужбовці інженерного підрозділу загону мінних загороджувачів. Як наголосив начальник тактичної групи "Маріуполь", капітан 1 рангу Роман Кодимський, під час тренувань органи управління, сили та засоби зі складу Об'єднаних сил діяли злагоджено та підтвердили спроможність виконувати завдання за призначенням. Тренування українських танкістів: дивіться відео Тренування Об'єднаних сил на Донбасі: дивіться фото