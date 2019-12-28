В Объединенных силах показали тренировки танкистов и авиации: мощные фото и видео
На Донбассе Объединенные силы провели масштабные тренировки с привлечением подразделений различных видов войск. Таким образом украинское войско готовится ко всевозможным сценариям российской агрессии в акватории и на побережье Азовского моря.
В частности военные провели учения по отражению высадки вражеского морского десанта, сообщает штаб ООС.
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В тренировках приняли участие такие виды войск:
- летчики армейской авиации;
- морские пехотинцы;
- воины-артиллеристы;
- танкисты горно-штурмового соединения;
- бойцы Национальной гвардии;
- личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины;
- военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.
Как отметил начальник тактической группы "Мариуполь", капитан 1 ранга Роман Кодымский, во время тренировок органы управления, силы и средства из состава Объединенных сил действовали слаженно и подтвердили способность выполнять задачи по назначению.
Тренировки украинских танкистов: смотрите видео
Тренировки Объединенных сил на Донбассе: смотрите фото