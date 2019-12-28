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      В Объединенных силах показали тренировки танкистов и авиации: мощные фото и видео

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      На Донбассе Объединенные силы провели масштабные тренировки с привлечением подразделений различных видов войск. Таким образом украинское войско готовится ко всевозможным сценариям российской агрессии в акватории и на побережье Азовского моря.

      В частности военные провели учения по отражению высадки вражеского морского десанта, сообщает штаб ООС.

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      В тренировках приняли участие такие виды войск:

      • летчики армейской авиации;
      • морские пехотинцы;
      • воины-артиллеристы;
      • танкисты горно-штурмового соединения;
      • бойцы Национальной гвардии;
      • личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины;
      • военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

      Как отметил начальник тактической группы "Мариуполь", капитан 1 ранга Роман Кодымский, во время тренировок органы управления, силы и средства из состава Объединенных сил действовали слаженно и подтвердили способность выполнять задачи по назначению.

      Тренировки украинских танкистов: смотрите видео

      Тренировки Объединенных сил на Донбассе: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины авиация Госпогранслужба Нацгвардія Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Оружие
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