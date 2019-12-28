В Объединенных силах показали тренировки танкистов и авиации: мощные фото и видео

На Донбассе Объединенные силы провели масштабные тренировки с привлечением подразделений различных видов войск. Таким образом украинское войско готовится ко всевозможным сценариям российской агрессии в акватории и на побережье Азовского моря.

В частности военные провели учения по отражению высадки вражеского морского десанта, сообщает штаб ООС. Интересно: Укроборонпром на 98% выполнил государственный заказ: что получили ВСУ В тренировках приняли участие такие виды войск: летчики армейской авиации;

морские пехотинцы;

воины-артиллеристы;

танкисты горно-штурмового соединения;

бойцы Национальной гвардии;

личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины;

военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей. Как отметил начальник тактической группы "Мариуполь", капитан 1 ранга Роман Кодымский, во время тренировок органы управления, силы и средства из состава Объединенных сил действовали слаженно и подтвердили способность выполнять задачи по назначению. Тренировки украинских танкистов: смотрите видео Тренировки Объединенных сил на Донбассе: смотрите фото